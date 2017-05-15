От кибератаки в Литве могло пострадать более 100 адресатов

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BNS
понедельник, 15 мая 2017 г. 12:56
По предварительным данным, от распространившегося в мире с минувшей пятницы компьютерного вируса WannaCry, который кодирует данные, в Литве могло пострадать более ста адресатов.
© Shutterstock

"Техническая информация, которой располагает Служба регулирования связи (СРС), показывает, что в Литве предположительно заражено вирусом около 105 адресов", - сказал в понедельник BNS субботы директор Департамента безопасности сетей и информации СРС Ритис Райнис.

По его словам, среди пострадавших нет объектов государственного значения или других особо важных систем.

Желающим защититься от кибератаки специалисты рекомендуют установить у себя созданные Microsoft еще в марте обновления. Также рекомендуется, чтобы уязвимые системы, для которых не созданы соответствующие обновления, должны быть отключены от сети или полностью выключены. Системным администраторам предлагается блокировать сетевые порты 137, 138, 139, 445, по которым вирус распространяется в сетях.

От хакерской атаки пострадало более 150 тысяч компьютеров во всем мире. Во время атаки вредоносная программа зашифровывает файлы пользователя. Организаторы атаки требуют заплатить выкуп в виртуальной валюте - биткоинах, чтобы вернуть доступ к информации.

Эксперты не рекомендуют платить выкуп за сохранение данных и их раскодирование, потому что нет гарантии, что хакеры сдержат слово.

BNS
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