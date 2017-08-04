От чего чаще всего умирают жители Литвы?

В прошлом году в Литве большей всего человеческих жизней унесли заболевания сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли и внешние причины смерти, обнародовал в пятницу обобщенную статистику Институт гигиены.

Как сообщает институт, структуры смертей жителей страны уже много лет остается неизменной. Три перечисленные причины смертей в 2016 году составляли 83,6% всех причин смертей.

От заболеваний сердечно-сосудистой системы умерло более половины всех умерших, то есть 56,2%, от злокачественных опухолей - 19,9%, а от внешних причин (несчастных случаев, убийств) - 7,4% всех умерших.

В Литве в 2016 году умерло 41 тыс. 106 человек, то есть на 670 человек меньше, чем в 2015. В прошлом году на 100 тыс. жителей приходилось 1433 смерти (в 2015 году – около 1438).