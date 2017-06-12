Осужденный за изнасилование школьницы фельдшер снова работает в скорой помощи

Осужденный за изнасилование пациентки-школьницы вильнюсский фельдшер Кястутис Стасайтис после того как отбыл наказание в колонии снова устроился в бригаду скорой помощи. Сейчас он работает в Клайпеде.

Главврач Клайпедской станции скорой помощи Римвидас Юодвиршис сказал DELFI, что Стасайтис устроился недавно, он окончил специальные курсы для медиков, нет данных о том, что он не может выполнять такую работу.

"Нам нужны работники, закон не запрещает принимать Стасайтиса на работу, кроме того, если я откажу ему в месте, могут узреть дискриминацию, и я сам буду иметь дело с правоохраной. Нет юридических оснований для отказа в месте", - сказал Юодвиршис.

О том, что Стасайтис работает на станции скорой помощи DELFI сообщил удивленный читатель.

Ведь тогда он тоже приехал по вызову не один, но это девушку от изнасилования не спасло.

Юодвиршис заверил, что Стасайтис будет выезжать по вызовам в составе бригады, не только с водителем.

"Сначала он будет ездить по вызовам с врачом и водителем. Ни один фельдшер у нас не начинает работу в одиночку", - сказал главврач.

Осужденный за изнасилование школьницы Стасайтис в суде свою вину не признал, однако его вина была доказана. Молодой человек должен был отбывать срок до 18 ноября 2016 года (изнасилование было совершено 24 ноября 2009 года).

Однако в 2015 г. Вильнюсский участковый суд разрешил освободить его досрочно. Суд обязал его учиться или работать.

Преступление было совершено в ночь на 24 октября 2009 года. Стасайтис и водитель скорой помощи Ян Борковский должны были оказать помощь девушке, обнаруженной на улице Пилимо. У девушки были раны на лице, рассечена губа.

Пострадавшую доставили в клинику на улице Жальгирё, после того как врачи заподозрили сотрясение мозга, девушку перевезли в больницу скорой помощи. Спустя несколько часов девушку выписали домой. Через двое суток девушка обратилась в полицию. Она была уверена в том, что работники СМП одурманили ее медикаментами и изнасиловали.

После получения выводов экспертов Стасайтис и Борковский были задержаны. В ходе расследования выяснилось, что, когда пострадавшую везли из одной больницы в другую, Стасайтис сделал ей укол, после которого девушка стала совершенно беспомощной, не могла оказывать сопротивления. Воспользовавшись ее беспомощностью, фельдшер изнасиловал девушку. Затем ее изнасиловал водитель. По дороге в больницу Стасайтис украл у девушки телефон стоимостью 320 литов.