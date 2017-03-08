Осужденный в Литве за шпионаж военный парамедик получит компенсацию

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BNS
среда, 8 марта 2017 г. 18:50
Осужденный за шпионаж в пользу Белоруссии и отбывший срок заключения бывший парамедик Вооруженных сил (ВС) Литвы Андрей Ошурков отсудил у государства компенсацию ущерба в размере 1,5 тыс. евро за то, что ожидал приговора в переполненной камере.
Andrey Osurkov
© DELFI / Tomas Vinickas

Возмещение неимущественного ущерба А. Ошуркову, который уже отбыл наказание, в среду присудил Вильнюсский административный суд (ВАС).

А. Ошурков провел в вильнюсском СИЗО-тюрьме Лукишкес 748 суток - он содержался там с февраля 2014 года до апреля 2016 года. Тогда для него было избрано превентивное заключение, потому что суд счел, что лицо, обвиняемое в преступлениях против независимости, территориальной целостности и конституционного строя Литовского государства, должно ждать приговора за решеткой.

А. Ошурков жаловался суду на то, что его содержат в камерах, не соответствующих требованиям к гигиеническим нормам, нормам площади на одного человека, с плохой вентиляцией. Он жаловался, что в камерах было сыро, темно, плесень и паразиты, а администрация тюрьмы не давала ему чистящие средства. Кроме того, он не был должным образом обеспечен постелью, полотенцами.

Приговор бывшему военному парамедику А. Ошуркову ВАС вынес 4 марта 2016 года. Ни осужденный, ни прокуратура приговор не обжаловали. Как утверждал суд, во время службы в ВС Литвы А. Ошурков собирал информацию, связанную с военной техникой, программами подготовки военнослужащих, военными объектами, лояльностью военных к своему государству. Эту информацию он передавал агенту белорусской разведки.

BNS
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