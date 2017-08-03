Осужденный в Литве за шпионаж россиянин Филипченко обжаловал приговор

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BNS
четверг, 3 августа 2017 г. 10:16
Осужденный в начале июля Вильнюсским окружным судом (ВОС) за шпионаж гражданин России Николай Филипченко обжаловал приговор в Апелляционном суде Литвы (АСЛ).
Nikolajus Filipčenka
© DELFI / Domantas Pipas

"В ВОС была получена апелляционная жалоба. Она будет передана для рассмотрения в АСЛ", - сказала в четверг BNS пресс-атташе АСЛ Вилма Буденене.

Литовская правоохрана утверждает, что задержанный в 2015 году 40-летний мужчина является офицером Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Калининградской области.

ВОС в начале июля объявил, что Н. Филипченко пользовался фальшивыми документами, чтобы скрыть свою истинную личность, и не раз незаконно пересекал границу Литвы. Он приговорен к десяти годам тюремного заключения.

Некоторое время назад СМИ писали, что Н. Филипченко стремился завербовать сотрудников Департамента охраны руководства (ДОР) Литвы с той целью, чтобы они установили подслушивающее оборудование в рабочем кабинете и резиденции президента Дали Грибаускайте.

По информации Департамента Госбезопасности, это первый случай в Литве, когда в связи со шпионажем задержан кадровый сотрудник ФСБ.

Адвокат осужденного Галина Кардановская сказала, что ее клиент, который содержится в одиночной камере в вильнюсской Лукишкской тюрьме-СИЗО, отрицает свою вину.

BNS
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