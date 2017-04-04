Осужденные за шпионаж бывший офицер и гражданин РФ обжаловали приговор

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BNS
вторник, 4 апреля 2017 г. 15:49
Осужденные за шпионаж бывший офицер вооруженных сил Литвы и гражданин России обжаловали обвинительный приговор.
© TEISMAI.LT

Двадцать восьмого февраля Шяуляйский окружной суд (ШОС) признал виновными в шпионаже гражданина России Сергея Моисеенко, которого приговорили к десяти годам и шести месяцам лишения свободы. Он также осужден за незаконное распоряжение большим количеством боеприпасов и взрывчатки, а также боевых гранат.

Бывший офицер Авиабазы ВВС Литвы Сергей Пушин приговорен за шпионаж к пяти годам лишения свободы.

Приговор не был окончательным, его можно было обжаловать в Литовском Апелляционном суде.

Представитель по связям с общественностью суда Витаутас Йончас сообщил BNS во вторник, что С. Пушин просит смягчить наказание до трех лет, а С. Моисеенко просит оправдать его, поскольку не совершил деятельность, содержащую признаки преступления. Если эта просьба не будет удовлетворена, то он просит хотя бы смягчить наказание.

Суд объявил, что С. Пушин собрал и за период с 2012 года до конца 2014 года передал российской разведке информацию о ВС Литвы и деятельности миссии воздушной полиции НАТО, местах дислокации воинских подразделений, операциях в Афганистане, об управляемых дистанционным способом разведывательных беспилотниках, их полетах и возможных местах их дислокации.

Российской разведке были переданы и копии документов Минобороны Литвы, личных дел некоторых офицеров Авиабазы ВВС Литвы. Часть переданных документов была с грифом "секретно" и составляла служебную тайну.

Обвинённый С. Моисеенко за собранную и переданную информацию С. Пушину платил от 500 до 1000 евро.

BNS
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