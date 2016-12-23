Осужден выманивший миллион у мужчины бывший настоятель

Настоятель Табаришкяй и капеллан Литовского сельскохозяйственного университета – так тогда представлялся священник Казлаускас. 51-летний священник вместе с сообщниками - 28-летним Каролисом Швянторайстисом и 48-летним Юлюсом Улявичюсом был признан виновным в крупном мошенничестве.
Каунасский окружной суд приговорил Казлаускаса к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Иными словами, в тюрьму он попадет только если в эти три года совершит какое-либо преступление.
Сообщникам священника назначено более мягкое наказание: Швянторайстис приговорен к 2 годам и 6 месяцам, а Улявичюс – к 2 годам лишения свободы. Каунасский участковый суд в свое время оправдал всех троих, однако прокуратура обжаловала это решение.
Казлаускас должен будет вернуть родственнице погибшего при странных обстоятельствах Йонаса Миткуса 251 000 евро. А 28 900 евро должны будут вернуть все трое осужденных сообща. Комиссариату Казлаускас должен выплатить 376,50 евро.
Суд назначил осужденным довольно мягкое наказание, по сравнению с тем, какое предлагал прокурор, он предлагал приговорить Казлаускаса к 6, Швянторайстиса к 3, а Улявичюса - к 2 годам лишения свободы.
История произошла в 2005 году. После смерти матери Миткус получил в наследство 13 га земли и 2,52 га леса. Но богатое наследство не принесло мужчине счастья. Он по-прежнему жил в ветхом домишке, злоупотреблял алкоголем, к нему захаживали разные гости.
О полученном им наследстве узнал настоятель Казлаускас. Он познакомился с будущей жертвой, когда Миткус строил баню. На наследство Миткуса позарился не только настоятель, но и другие "деятели". Один из них - сын тогдашнего главы поликлиники, известного каунасского врача. Он вылечил Миткусу зубы, а потом вместо платы попросил продать ему за 100 000 литов землю и лес.
Но победителем в этой борьбе оказался Казлаускас. Вместе с сообщниками он получил доверенность у Миткуса и осенью 2005 г. продал землю компании E5 ir Ko за 1,024 млн. литов. Глава этой компании сказал полиции, что самого Миткуса он не видел, все вопросы решал с Казлаускасом. Согласно делу, зубной врач тоже не остался ни с чем, в качестве компенсации за несбывшиеся надежды и вылеченные зубы он получил 30 000 литов.
Казлаускас сказал Миткусу, что продал его землю за 0,5 млн. литов, такую сумму перевели на его счет в банке. Но воспользоваться этими деньгами Миткус не успел – их при помощи сообщников настоятель дал в долг предпринимателю. Настоятель убедил Миткуса, что держать деньги на счету опасно, отвез его в банк и перевел на счет предпринимателя.
История всплыла случайно, когда Казлаускас сообщил в полицию об исчезновении Миткуса.
Когда стали выяснять обстоятельства, выяснилось, что на деньги деревенского "миллионера" зарился не только священник, но и другие банды. Миткуса освободили, когда полиция устроила засаду у нотариального бюро, куда должны были доставить Миткуса, чтобы он переписал оставшееся имущество другим бандитам. В ходе расследования Казлаускас свою вину отрицал.
Судьба Миткуса была трагической. В апреле 2010 г. его тело, на котором были следы насилия, обнаружили в пруду рядом с домом. Подозреваемые до сих пор не установлены.