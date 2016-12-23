Осужден выманивший миллион у мужчины бывший настоятель

Бывший настоятель Табаришкяй и Гишкабудиса Йорданас Казлаускас и двое его сообщников были признаны виновными в том, что обманом выманили у знакомого пенсионера миллионное наследство. Пострадавший, который лишился наследства, до суда не дожил – во время расследования его труп обнаружили в пруду. Предполагают, что его смерть была неслучайной, пишет Savaitraštis Kaunui.

Настоятель Табаришкяй и капеллан Литовского сельскохозяйственного университета – так тогда представлялся священник Казлаускас. 51-летний священник вместе с сообщниками - 28-летним Каролисом Швянторайстисом и 48-летним Юлюсом Улявичюсом был признан виновным в крупном мошенничестве.

Каунасский окружной суд приговорил Казлаускаса к 3 годам и 9 месяцам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Иными словами, в тюрьму он попадет только если в эти три года совершит какое-либо преступление.

Сообщникам священника назначено более мягкое наказание: Швянторайстис приговорен к 2 годам и 6 месяцам, а Улявичюс – к 2 годам лишения свободы. Каунасский участковый суд в свое время оправдал всех троих, однако прокуратура обжаловала это решение.

Jordanas Kazlauskas, Julius Ulevičius ir Karolis Šventoraitis DELFI (P.Garkausko nuotr.)

Казлаускас должен будет вернуть родственнице погибшего при странных обстоятельствах Йонаса Миткуса 251 000 евро. А 28 900 евро должны будут вернуть все трое осужденных сообща. Комиссариату Казлаускас должен выплатить 376,50 евро.

Суд назначил осужденным довольно мягкое наказание, по сравнению с тем, какое предлагал прокурор, он предлагал приговорить Казлаускаса к 6, Швянторайстиса к 3, а Улявичюса - к 2 годам лишения свободы.

История произошла в 2005 году. После смерти матери Миткус получил в наследство 13 га земли и 2,52 га леса. Но богатое наследство не принесло мужчине счастья. Он по-прежнему жил в ветхом домишке, злоупотреблял алкоголем, к нему захаживали разные гости.

О полученном им наследстве узнал настоятель Казлаускас. Он познакомился с будущей жертвой, когда Миткус строил баню. На наследство Миткуса позарился не только настоятель, но и другие "деятели". Один из них - сын тогдашнего главы поликлиники, известного каунасского врача. Он вылечил Миткусу зубы, а потом вместо платы попросил продать ему за 100 000 литов землю и лес.

Но победителем в этой борьбе оказался Казлаускас. Вместе с сообщниками он получил доверенность у Миткуса и осенью 2005 г. продал землю компании E5 ir Ko за 1,024 млн. литов. Глава этой компании сказал полиции, что самого Миткуса он не видел, все вопросы решал с Казлаускасом. Согласно делу, зубной врач тоже не остался ни с чем, в качестве компенсации за несбывшиеся надежды и вылеченные зубы он получил 30 000 литов.

Казлаускас сказал Миткусу, что продал его землю за 0,5 млн. литов, такую сумму перевели на его счет в банке. Но воспользоваться этими деньгами Миткус не успел – их при помощи сообщников настоятель дал в долг предпринимателю. Настоятель убедил Миткуса, что держать деньги на счету опасно, отвез его в банк и перевел на счет предпринимателя.

История всплыла случайно, когда Казлаускас сообщил в полицию об исчезновении Миткуса.

Когда стали выяснять обстоятельства, выяснилось, что на деньги деревенского "миллионера" зарился не только священник, но и другие банды. Миткуса освободили, когда полиция устроила засаду у нотариального бюро, куда должны были доставить Миткуса, чтобы он переписал оставшееся имущество другим бандитам. В ходе расследования Казлаускас свою вину отрицал.

Судьба Миткуса была трагической. В апреле 2010 г. его тело, на котором были следы насилия, обнаружили в пруду рядом с домом. Подозреваемые до сих пор не установлены.