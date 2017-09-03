Как сообщает Lietuvos žinios, эта идея членов правления Сейма, как и других парламентариев не заинтересовала.
По мнению консерватора, останки С.Сераковского и его соратников должны быть выставлены в Сейме, чтобы общество могло почтить их память перед перезахоронением.
"Верховный Совет Восстановительного Сейма продолжил борьбу за свободу Литвы и ее одержал в 1990 году. За это же - борьбу за свободу Литвы - также отдали свои жизни и С.Сераковский с соратниками. Поэтому Сейм - самое подходящее место, чтобы почтить их память", - утверждает Э.Зингерис.
По утверждению вице-спикера Сейма, "крестьянина" Арвидаса Некрошюса, правление единогласно не приняло предложение консерватора, поскольку доступ в Сейм ограничен, что снизит число желающих почтить память С.Сераковского.
BNS напоминает, что останки С.Сераковского были обнаружены археологами Национального музея Литвы на годе Гедиминаса в июле.
Царские власти в 1863 году казнили С.Сераковского на Лукишкской площади Вильнюса. Ему было 37 лет.
В пятницу сообщили, что на горе найдены и останки другого лидера восстания - Константина Калиновского.
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