Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил перезахоронить останки лидера восстания против Царской России 1863 года Сигизмунда Сераковского (в литовской историографии Зигмантас Серакаускас) на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сообщает Lietuvos žinios, эта идея членов правления Сейма, как и других парламентариев не заинтересовала.

По мнению консерватора, останки С.Сераковского и его соратников должны быть выставлены в Сейме, чтобы общество могло почтить их память перед перезахоронением.

"Верховный Совет Восстановительного Сейма продолжил борьбу за свободу Литвы и ее одержал в 1990 году. За это же - борьбу за свободу Литвы - также отдали свои жизни и С.Сераковский с соратниками. Поэтому Сейм - самое подходящее место, чтобы почтить их память", - утверждает Э.Зингерис.

Статьи по теме:
Российский историк о восстании 1863-го года: ничего не бывает напрасно  (189)
На горе Гедиминаса найдены останки еще одного повстанца  (96)

По утверждению вице-спикера Сейма, "крестьянина" Арвидаса Некрошюса, правление единогласно не приняло предложение консерватора, поскольку доступ в Сейм ограничен, что снизит число желающих почтить память С.Сераковского.

BNS напоминает, что останки С.Сераковского были обнаружены археологами Национального музея Литвы на годе Гедиминаса в июле.

Царские власти в 1863 году казнили С.Сераковского на Лукишкской площади Вильнюса. Ему было 37 лет.

В пятницу сообщили, что на горе найдены и останки другого лидера восстания - Константина Калиновского.

BNS
It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

На горе Гедиминаса обнаружены останки лидера восстания против Царской России (175)

На горе Гедиминаса в Вильнюсе обнаружены останки...

Историк: Серакаускас - символ свободы Литвы (87)

Лидер восстания против Царской России 1863 года...

Общество

Останки Сераковского предлагают перезахоронить на Антакальнисском кладбище (12)

Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...

Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (13)

В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...

Бурная ночь: первокурсники начало учебного года отметили с размахом (12)

Первый осенний уик-энд в столице начался с бурного...

Малоимущим семьям – финансовая помощь на приобретение школьных товаров (20)

Вильнюсское городское самоуправление напоминает, что...

В выходные в Литве - дожди (2)

В выходные в Литве прогнозируются дожди, местами они...

TOP новостей

Выдача литовских виз затягивается из-за роста количества обращений (13)

В связи с тем, что число заявлений с просьбой о выдаче...

Останки Сераковского предлагают перезахоронить на Антакальнисском кладбище (12)

Член Сейма, консерватор Эмануэлис Зингерис предложил...

В МИД Литвы резко осудили проведенное КНДР испытание водородной бомбы (30)

Министерство иностранных дел Литвы в воскресенье...

Лобовое столкновение: один человек погиб, двое пострадали

В воскресенье, в 11.28, в полицию поступило сообщение о...

На концерте SEL в Вильнюсе пришлось поработать полиции и медикам (1)

В субботу вечером в Нагорном парке Вильнюсе прошел...