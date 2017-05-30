Остался один шаг: изменятся условия труда тысяч работников

Чтобы ТК вступил в силу, за него должны проголосовать еще раз, а затем он будет передан на утверждение президенту Дале Грибаускайте. В прошлый раз президент наложила на ТК вето, поскольку отметила нехватку социальной чувствительности, кроме того, кодекс был неблагоприятным для работников.

Правящие хотят, чтобы ТК вступил в силу с 1 июля. "Крестьяне" хотели внести в него поправки, по которым было достигнуто соглашение на Трехстороннем совете.

Однако критики "крестьян" сказали, что после правки по сути ТК остался таким же, каким его приняли социал-демократы.

"ТК остался прежним, внесли лишь косметические правки. Думаю, что таким он и останется. Кодекс по сути остался таким же, каким его приняли социал-демократы", - сказал консерватор Дайнюс Крейвис, который доволен принятым документом и хвалил экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса за принятие ТК.

На Трехстороннем совете - в его состав входят работодатели, представители профсоюзов и правительства - принимались некоторые соглашения, кроме того, против воли премьер-министра Саулюса Сквернялиса в процесс вмешался парламентский комитет по вопросам социальных дел и труда – он одобрил поправки некоторых депутатов, по которым не смогли договориться профсоюзы и работодатели.

Правящие хотели одобрить все поправки, которые одобрил ТС. Однако в первом чтении произошла неожиданная вещь: депутаты неожиданно отклонили предложение "крестьянина" Томаса Томилинаса. Депутаты проголосовали за то, чтобы работникам, обладающим специфическими знаниями, работодатель платил компенсацию в размере 40%, если он запрещает работнику параллельно работать на другого работодателя или заниматься самостоятельной коммерческой деятельностью.

Такое предложение, наложив вето, сделала и президент.