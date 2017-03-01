Осколки. Донецк в 2017 году: пенсии, "гуманитарка", паспорта и "не думать о будущем"

Предыдущие выпуски: жизнь в Абхазии (первая, вторая часть), жизнь в Донецкой Народной республике (первая, вторая часть).

По телевидению только российские каналы и пропагандистские телеканалы ДНР, которые выходят на оборудовании и в студиях, отобранных у бывших городских частных и государственных каналов. Та же ситуация и с радиостанциями. Все довоенные местные газеты, кроме российских "дочек", закрыты. Через правительство и разрешенные общественные организации финансируются 16 новых районных газет и десяток новых же "областных". На агитацию деньги не жалеют, и она тут тотальна, идет отовсюду.

Интернет работает везде, даже в тех местах, где из-за боев нет мобильной связи (например, в Докучаевске). Но провайдерам под страхом сурового наказания приказали блокировать список "подрывных украинских сайтов", и этот приказ старательно выполняется. Из "украинского" здесь можно увидеть только трансляции футбольных матчей "Шахтера", которые местные кабельные сети выборочно пускают по особым каналам. Информационное поле абсолютно монолитно — в местных газетах исключительно оптимистические заголовки о победах на полях, заводах и фронтах.

Нужно понимать, что в Донецке практически не осталось управленцев — на публичное сотрудничество с россиянами не пошел ни один из действующих депутатов Верховного совета, всего один областного совета, город покинул избранный мэр города. Но сохранились практически полные штаты социальных служб — того же пенсионного фонда, служб по работе с детьми.

Поэтому, когда почти через год после захвата города новая власть в апреле 2015 года решила платить пенсии, особых организационных проблем не возникло. Старые украинские пенсии просто пересчитали по заниженному курсу 1 к 2 (реальный тогда был 3 к 1, сейчас где-то 2,2 рубля за 1 гривну) и стали платить в рублях. Так же поступили и с пенсиями по инвалидности, выплатам матерям и прочими социальными пособиями. Самая массовая пенсия в ДНР до недавнего времени составляла 2490 рублей (40 евро) — бывшая 1240 гривен, а минимальная — 2000 рублей (32 евро). В августе 2016 года Александр Захарченко объявил о грядущем первом в истории ДНР подъеме пенсий на 10%.

Цифры выплат пенсий и количество пенсионеров — одни из немногих открытых в ЛНР и ДНР. Так, по официальному сообщению Пенсионного фонда ДНР, в августе 2016 будет выплачено 2,9 миллиарда рублей 675 тысячам пенсионеров. Пенсионный фонд ЛНР сообщает о выплатах 474 тысячам пенсионеров. Всего 1,15 миллиона человек!

Невозможно определить насколько эти цифры реальны. Как мы говорили, по версии ООН в республиках проживает 2,7 миллиона человек. Статистические управления ДНР и ЛНР дают соответственно цифры в 2,3 и 1,5 миллиона человек, что значительно больше оценок ООН. Цифры статуправлений непризнанных республик — это примерно 75% довоенного населения этих мест. Но какие цифры не глянь, явный перекос демографических показателей в сторону пожилых людей налицо.

Им труднее всего выехать, и они, как ни парадоксально, часто самые счастливые жители самопровозглашенных республик. До недавнего времени большинство пенсионеров вместе с "российскими" получали свои украинские пенсии. По информации украинского министерства социальной политики, в Донецкой области пенсии получали 550 тысяч пенсионеров-переселенцев. Украинское государство объявило в свое время, что не может выполнять свои обязательства на оккупированных территориях. Но тем, кто выезжает на украинские территории пенсия начисляется. Люди массово ехали на Украину и регистрировались как переселенцы, а жили в своих домах в Луганске, Донецке и Горловке. Пенсии получали на карточки.

Кроме того, в крупнейших городах ДНР благотворительный фонд Рината Ахметова с осени 2014 года оказывает массовую продуктовую гуманитарную помощь. Сейчас ее получают все люди старше 60 лет, все матери-одиночки и все дети до 6 лет. С августа 2015 года ежемесячно выдается 500 000 продуктовых пайков весом 13 кг. Примерно с того же времени о работе фонда запрещено упоминать во всех СМИ ДНР. Власти не могли перекрыть такой канал поставки продуктов людям, но решили, что политическое влияние украинского олигарха на случай выборов нужно как-то минимизировать.

Цензура здесь не скрывается, министерство информации ДНР одно из самых заметных. А в ЛНР его закрыли в июле 2016-го после скандала с обнародованием имени российского куратора министерства. Им, согласно опубликованному скану официального письма, являлся Алхазов Дмитрий Михайлович — заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской федерации.

Среднестатистический пенсионер в ДНР получает продукты от Ахметова и две пенсии в рублях и гривнах на фоне резкого обнищания и массовой безработицы. К старикам, как в 90-е, снова потянулись внуки и дети.

С начала 2016 года Украина начала бороться с "пенсионным туризмом". СБУ составила списки людей по электронной базе пересечений линии блокпостов и массово сотням тысяч людей остановили выплаты. Верификация переселенцев идет по сей день, но самый ненавидимый чиновник в стране — министр социальной политики Украины Павел Розенко — отрапортовал в начале июня, что тогда была прекращена выплата пенсий 450 000 переселенцам. После проверок на 2 июня выплата 90 тысяч пенсий было восстановлена. В 2015 году по данным того же Розенко Украина заплатила переселенцам 30 миллиардов гривен пенсионных выплат.

Интересно, что в самопровозглашенных республиках нет закона "Об ополчении", и, соответственно отсутствует как таковой статус ветеранов войны и инвалидов войны для воевавших против Украины. Инвалиды без рук или ног получают минимальные пенсии как по "бытовой травме", семьи погибших — стандартную пенсию "по потере кормильца".

Медицинская помощь в республиках подчеркнуто бесплатна. В смысле попытки взять денег "на лекарства" в случае обращения пациентов в МГБ жестоко пресекаются. Здешние больницы работают в режиме прифронтовых госпиталей, получая снабжение из России. Но специалистов не хватает. Особенно пострадали от выезда квалифицированных врачей областные клиники — Детская областная клиническая больница и Областная центральная клиническая больница. Меньше пострадала областная больница имени Калинина.

Donbasas © Sputnik / Scanpix

Меньше высокотехнологической помощи. Скажем, на Донбассе до войны было четыре кардиохирургии, которые могли делать операции по аорто-коронарному шунтированию. Сейчас отделения в Луганске и одно в Донецке закрылось. Работает только отделение в ОКБ имени Калинина. Довольно успешно работает — специализированную кардиохирургическую помощь на Донбассе можно получить только там. Но, скажем, операций по пересадке почки в Донецке больше не делают. И еще много чего не делают.

Раздвоились ВУЗы. Университеты выехали на украинскую территорию, оставив на месте корпуса, оборудование и часть преподавателей и студентов. Университеты в ДНР работают и выдают красивые дипломы с двуглавым орлом. Их можно повесить на стену или предъявить работодателям внутри ЛДНР. Снаружи вопрос решается несколькими учебными заведениями. Заключаются договора с российскими университетами, и выпускники из Донецка и Луганска могут поехать и попытаться подтвердить свой диплом в России, получив в итоге диплом ВУЗа Ростова или Ейска.

Выпускники школ едут поступать в российские вузы и имеют в последний год такие же возможности на Украине.

Школы полностью с начала учебного 2015 года переведены на российские учебники, стандарты и программы обучения. Из библиотек изъяты учебники по истории и географии Украины. Резко сокращено преподавание украинского языка, увеличено русского и введены специальные уроки гражданственности во всех классах, где дети учат биографию Александра Захарченко и слова гимна республики, положенные на музыку гимна России.

Заполняемость классов в центре Донецка на уровне 30-40% от довоенного, наиболее обеспеченные и мобильные люди всегда жили ближе к центру. В благополучных (в смысле необстреливаемых) окраинах классы в 23 человека считаются уже нормальными. Министерством образования ДНР принят норматив в 26 человек в классе.

Российская гуманитарная продовольственная помощь не раздается массово населению, а идет очень отдельным категориям граждан. Но за счет этой помощи организуется бесплатное питание в школах, больницах и детских садах. До ноября гуманитарные "российские" пакеты могли получать люди, получавшие меньше 2000 рублей на человека в семье. Сейчас пакетов не стало, обещают раз в два месяца помогать материально — давать на еду 1500 рублей (чуть больше 21 евро).

Одно из самых "рабочих" министерств — министерство юстиции. Знаменитые "подвалы" в 2014 году имел каждый уважающий себя батальон или вооруженная группа. Организовали прокуратуру, но не было судов. Знаменитые расстрельные приказы Стрелкова "согласно Указу Совнаркома СССР о введении военного положения от 22 июня 1941 года" были суровой реальностью.

Министры ДНР могли попасть в СИЗО по одному слову лидера. Хрестоматийной стала ссора между министром по ТЭК Алексеем Грановским и вице-премьером ДНР Александром Калюсским в декабре 2014 года. Грановский в заявлении в МГБ ДНР обвинил коллегу в создании теневого бизнеса с украинцами. Фабула процесса была обычной для этих мест — шахты "Макеевугля" поставляли топливо на Старобешевскую ТЭС, а она питала электроэнергией в том числе металлургические комбинаты Мариуполя. Макеевка и Старобешево — это ДНР, а Мариуполь нет. Но все шахты, станция и заводы внутри бизнес империи Рината Ахметова. Цепочка успешно работала, и возможность ее работы как то оплачивалась неофициальными каналами — банков в ДНР уже не было.

После скандала Калюсского посадили в СИЗО, а через пару дней туда отправился и Грановский. Вице-премьер провел без суда за решеткой 1,5 года, министр 4 месяца. Грановский побыл в России, потом в 2015 был назначен на Дебальцево, а зимой 2016 года стал министром промышленности и транспорта. Изрядно поседевшего Калюсского видели недавно в Донецке, его выпустили только в 2016 году.

Посадки грозили всем без исключения от "генералов" до министра культуры, которого посадили по обвинению о хищении автомобилей у донецких театров. Внесудебные посадки "на первоспитание" стали данностью. Обычный срок в СИЗО был 30 суток.

Donbasas © Sputnik / Scanpix

К исполнению принят Уголовный кодекс Украинской СССР от 1961 года. Советский кодекс довольно жесткий и дает неограниченные возможности прокуратуре. В Донецке любят напоминать, что в СССР была смертная казнь, но официально ее еще не применяли ни разу. Хотя первый приговор к "высшей мере" уже есть — к расстрелу приговорены казаки, насиловавшие и убивавшие на линии фронта.

Первые уголовные суды заработали 17 марта 2015 года и долго не давали приговоров — никто не понимал, что с ними потом делать. Сейчас работают ЗАГСы, нотариусы и полторы сотни судей. 1 января 2015 года самопровозглашенные республики были отключены Украиной от всех электронных реестров. На месте не могли регистрировать даже смерти и вели специальный журнал умерших вручную. Сейчас, по уверениям министра юстиции ДНР Елены Радомской, нотариусы и государственные органы России и "дружественных государств" в лице Южной Осетии и Абхазии принимают справки о смерти, о браке и еще три десятка документов с территорий республик.

Начата выдача своих паспортов, по которым теперь можно попасть в Россию и можно передвигаться внутри — за два года выросло целое поколение 16-летних без документов, взрослых воюющих, которые не могут поехать на украинскую территорию и вклеить фотографии по достижению 25 или 45 лет, просто людей со сгоревшими во время обстрелов документами. Паспорта выдают с февраля и их получило чуть больше трех десятков тысяч человек. Бланки есть, но мало специальных принтеров для внесения информации в документы.

С тех пор как Россия неофициально начала принимать паспорта даже в миграционных службах, желающих получить книжицу стало больше. С паспортом ДНР можно даже поехать в отпуск "за границу" — в Абхазию. Можно поступить в российский ВУЗ, купить билеты на самолет или поезд в Ростове-на-Дону. Гражданство при этом система в электронном билете выстраивает как "Украина".

В республике еще можно получить водительские права, номерные знаки ДНР для автомобилей, зарегистрировать автомобиль. Все автосалоны были разграблены в первые летние месяцы 2014 года. Новые не открылись, но можно пригнать автомобиль из России, где машины серьезно дешевле, чем в Украине. Этот автомобиль можно зарегистрировать в республике, получить номер республики и ездить только там и в России. Правда налоговая в последнее время дотянулась до автомобилистов и пошлину в ДНР придется заплатить, хоть и не такую большую как в Украине.

"Знаешь, такое счастье, что Россия большая, — сказал мне один заслуженный в республике человек. — Теперь будем изучать ее. Получить визу в украинский загранпаспорт и получить новый шансов больше нет. И запрет на свободу перемещений для меня самый болезненный". Этот человек — относительно обеспеченный, он успел объездить всю Европу до войны и во время — вылетая из Ростова-на-Дону. Но закончился срок действия виз в украинском паспорте, и закончились поездки за пределы "Русского мира".

Те, кто не состоит в списках СБУ и может выезжать на территорию Украины, пользуются преимуществами "не России". Например, они летали через Украину в запрещенные до недавних пор в России дешевые Египет и Турцию. Турагенства работают — хотя клиентов платежеспособных не так много.

Элиты теперь формируются другие — из новой прокуратуры, военных командиров, валютных менял, хозяев сборных пунктов металлолома и всевозможных розничных торговцев. Все больше становится россиян, которые охотно скупают квартиры. Донецк принимал в 2012 году Чемпионат Европы по футболу, он был успешным, богатым и остается очень красивым и удобным городом, в котором разрушен аэропорт, не работает железнодорожный вокзал и есть разрушения на окраинах.

Зато работают пять театров и филармония, переживающие всплеск посещаемости. Есть даже социальные спектакли — это заранее объявленные представления среди недели, на которые человек может взять билет и сообщить в кассе свой район. После спектакля формируется несколько бесплатных маршрутов автобусов на окраины. Спектакли начинаются в 17.00, люди должны успеть домой до комендантского часа. Билеты от 40 до 80 рублей.

В том же Донецке в месяц продается три-четыре десятка квартир. Цены примерно такие же, как и до войны только в гривне. Гривна упала в три раза, цены в долларе в среднем на столько же. В центре великолепные "сталинки" уходят за 30 000 долларов. Хорошая трехкомнатная квартира недалеко от центра стоит 25 000 — 30000 долларов. В близкой Макеевке в рабочих поселках двухкомнатную квартиру можно купить за полторы тысячи долларов. Многие "российские добровольцы" предпочитают оставаться в большом и красивом городе в надежде на лучшие времена. Квартиры до недавнего времени оформлялись в украинских Краматорске или Мариуполе на тех, кто мог выехать.

Есть и "дорогая" недвижимость. Дом в 300 м2, с сауной, мангалом, участком и полностью укомплектованный элитной мебелью где-то в Александровке (живописный пригород Донецка теперь находится в непосредственной близости от линии фронта на Марьинском направлении) может стоить 100 тыс. долларов. В более благополучных районах дома в 300 "квадратов" тоже могут стоить в районе 100 тыс., но они за эту цену уже попроще.

С весны в ДНР заявили, что все сделки должны регистрироваться в республике, а все договора, составленные на украинской территории, считаются недействительными. Это вызывает большую озабоченность у местных покупателей — получается, что сделки могут оспорить продавцы? Пока получается, что со сделок платят налоги в две стороны. С декабря 2016 года эта система резко ужесточена, теперь сделки, совершенные не в ДНР, в Донецке не признаются.

По решению украинского законодателя от 2014 года в зоне АТО запрещено впредь до особого распоряжения начислять штрафы и пени по кредитам и отбирать залоговое имущество. Это здорово сдерживает коллекторов даже на украинской территории, не говоря уже о территориях самопровозглашенных республик. Все ограничивается угрожающими звонками и только.

Люди, живущие в Донецке и Луганске, стараются не думать о будущем. По опросу "Фабрики мысли Донбасс" проведенному в начале июня 2016 года только у 1% людей есть картинка будущего, но уже 18% называют себя гражданами ДНР. Примерно такие же проценты поддержки ДНР — в 15-17% — дают социологические опросы ассоциации предпринимателей Донбасса, обнародованные Газетой.ру.

На территориях ДНР и ЛНР есть выборы, но к ним допущены только две общественные организации — "Донецкая республика" Александра Захарченко и "Свободный Донбасс" Павла Губарева. В самом начале "Русской весны" протест опирался на негласную поддержку местных элит, но организационно его поддержали только местные коммунисты, небольшая группа Александра Пургина и сеть МММ, созданная нынешним спикером парламента ДНР Денисом Пушилиным. Без дисциплинированных членов комиссий от коммунистов никакой даже видимости референдума от 11 мая 2014 года создать было невозможно. Первый Народный совет ДНР составили "герои", которые первыми ворвались 6 апреля в сессионный зал Донецкого облсовета и сдали свои паспортные данные организатору. В слове "герои" никакой иронии, тогда сепаратистов еще активно сажали, штурмующие прятали лица и имена и тех, кто сдавал паспорта, было не так много. Главой того совета стал лидер местных коммунистов Борис Литвинов.

Коммунисты смогли зарегистрировать свою партию в октябре 2014 года. Но ее просто не пустили на следующие выборы, лишив права формировать свой список. Почему? Была такая команда, а команды в Донецке не обсуждают. Коммунисты, как было приказано, встроились своими людьми в список "Донецкой республики", но в мае 2016 года их оттуда выбросили. И из списка, и из парламента. Выкинули с формулировкой "за утрату доверия". Неофициально спикеры объясняли, что "коммунисты играют в свою партию, там, где партий не должно быть".

В Народном совете ДНР 100 депутатов, они свободно ротируются по решению своих общественных организаций. На отдельных выборах главой ДНР был объявлен Александр Захарченко. Он же назначает всех администраторов городов и районов. Местных выборов в ДНР и ЛНР не было, их должны были провести в рамках минских договоренностей.

Идет довольно большая законодательная работа. Например, 24 июня вместе с национализацией обсуждали закон о религиозных организациях. Докладывала юрист, заместитель спикера Народного совета Ольга Макеева. Сообщила, что проведено сложное исследование, которое определило, что название "О свободе совести" не применимо в народной республике, потому что эта формулировка может трактоваться как закон "о свободе от совести". В итоге приняли закон со сложным и длинным названием разрешающем работу в самопровозглашенных республиках только "традиционных религий" — православной церкви, мусульманской, иудейской и греко-католической. Протестантские общины традиционно подвергаются гонениям.

Сразу после "Русской весны" из-за угроз Донецк покинули проукраински настроенные муфтий Донецкой области Саид Исмаилов и раввин Донецка Пинхас Вышецкий. Изгнаны лидеры протестантских общин типа пастора Сергея Косяка, организовавшего в 2014 году межконфессиальный молитвенный марафон за мир в Украине на набережной Кальмиуса в районе площади Конституции. Тогда его забрали и били в НКВД (была такая организация на шестом этаже Дома правительства ДНР). Уже в июле 2016 года Сергей Косяк был призван в украинскую армию и служил военным капелланом и все годы помогал жителям прифронтовой Марьинки. В декабре 2016 года служение закончил и написал всем, что покидает зону АТО, и уезжает к жене и детям. Пастор закрыл для себя войну, а семья его получила убежище в Германии еще в 2014-м.

Ситуация с епископом Донецким и Мариупольским Илларионом сложнее. Он считается одним из лидеров пророссийских ястребов в Украинской православной церкви (Московского патриархата), но любая его публичная позиция грозила бы всей церкви в Украине. Он служит в Донецке и Мариуполе, живет больше в Свято-Никольском монастыре (это украинская территория практически на линии разграничения) и воздерживается от публичных выступлений.

Донецк пока еще не застывшее место, закрывшее свою историю. Война меняет его от недели к неделе, но все более медленно. "Знаешь, здорово, что журналистов меньше стало, — сказал мне один из местных предпринимателей. — Вас меньше, значит, у нас скучнее, и войны меньше. Глядишь, как-то все оно и придет хоть к чему-то постоянному".