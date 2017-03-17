Организаторы выставки "Разные войны" ответили на претензии литовских политиков

Организаторы выставки посвященной прочтению темы Второй мировой войны в школьных учебниках разных стран "Разные войны" призывают продолжить ее работу.

Презентация выставки прошла в Вильнюсской Ратуше 7 марта. Кроме положительных отзывов, которые можно было услышать в ходе ее представлению широкой аудитории, появились и негативные оценки. Литовские парламентарии, члены фракции консерваторов Союз Отечество - Христианские демократы Литвы Жигимантас Павиленис и Повилас Урбшис призывали мэра Вильнюса закрыть выставку, поскольку, по их мнению, в ней искажены исторические факты.

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"По мнению членов Сейма, представленные на выставке преступления СССР не только осуждаются, но и оправдываются. Тогдашняя большевистская система называется "живучим и хорошо организованным механизмом", а начало Второй мировой войны и оккупация Литвы и государств региона (пакт Молотова-Риббентропа) оправдывается, как действия, спровоцированные сложившимися обстоятельствами, невинный ответ на "раздел мира начатый другими", - полагают Ж.Павиленис и П.Урбшис, чье заявление размещено на сайте Сейма.

По словам членов Сейма, дискуссия о взгляде разных стран на исторические трагедии необходима, однако "зная, что Россия до сих пор не осудила преступления коммунизма и свои действия во время ВМВ, ее исторический рассказ не должен подаваться наряду со странами, пострадавшими от национал-социализма и коммунизма".

"У членов Сейма вызывает беспокойство и тот факт, что выставка принижающая государственность Литвы была открыта накануне 11 марта, а это позволяет подозревать воздействие возможной информационной компании Кремля, принижающей государственность Литвы", - говорится в сообщении.

Напомним, что выставка организована силами Координационного совета гражданского форума ЕС-Россия и рабочей группой "Историческая память и просвещение". В свою очередь организаторы выставки выступили в защиту выставки, поскольку она всего лишь показывает различия в описании и восприятии истории ВМВ в современных школьных учебниках.

"Выставка "Разные войны" - результат совместной скрупулезной работы представителей независимых организаций гражданского общества и историков из шести европейских стран –Германии, Италии, Литвы, Польши, России и Чехии. Ни представители органов власти, ни политические советники какого-либо государства не принимали участия в ее подготовке. Выставка была финансово поддержана Европейской комиссией и другими институциями и грантодателями", - говорится в распространенном организаторами сообщении.

"Выставка показывает различия в описании и восприятии истории Второй мировой войны в современных школьных учебниках. Ни один из представленных учебников не претендует на отражение единственно верной точки зрения. Поэтому абсолютно некорректно звучит фраза: «В рамках выставки советские преступления не только не осуждаются, но оправдываются», как это указано в запросе Жигимантаса Павилениса и Повиласа Урбшиса", - уверяют организаторы.

Кроме того, они выразили обеспокоенность тем, что некоммерческие организации, которые вынуждены в ряде стран работать в тяжелых условиях, в том числе и России, "подвергаются необоснованным обвинениям в стране ЕС".

"Более того, призывы закрыть выставку противоречат духу европейских ценностей, в частности, свободе слова. Нетерпимость к критическому мышлению, плюрализму мнений и другой точке зрения неприемлема для политиков в демократической стране", - пишут авторы выставки.

По их мнению, открытый диалог о самых драматических событиях прошлого и обсуждение общей европейской истории необходимы для развития критического мышления в наших обществах, преодоления стереотипов и пропаганды, которые позволили случиться трагедии Второй Мировой войны.

"Необходимо извлекать уроки из прошлого, чтобы не допустить повторения этих преступлений. Дискуссии и критическое осмысление исторической памяти особенно важны в такое неспокойное для Европы время. Координационный совет и организаторы выставки "Разные войны" открыты для комментариев и приглашают всех желающих посетить выставку и сформировать свое собственное мнение о показанных экспонатах", - заключают они.