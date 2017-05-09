Организаторы фестивалей оценили заявление министра: открыты не все пункты

После того как 9 мая появилось сообщение о том, что министр здравоохранения Аурелиюс Верига отступает и не будет требовать запретить продажу алкоголя на коммерческих фестивалях, организаторы фестивалей и представители культуры заявили, что раскрыты не все карты.

"Мы ведь не торгуем (алкоголем – DELFI), но выдадут ли лицензии торговцам? Надо раскрыть все пункты", – сказал организатор Альгирдас Барнишкис-Блека, заметив, что такие торговые точки считаются нестационарными кафе, а в них запрещено торговать алкоголем.

"Мы хотим сообщить, что 16 мая, в 16 ч., если все будет хорошо, планируем провести концерт у парламента, к которому, думаю, присоединятся многие литовские исполнители, деятели культуры, художники, ученые.

Если нас не приглашали на беседу, мы обещали, что будет говорить при помощи бубна, гитар у дверей парламента. Это парадокс. 13 января мы на этой лестнице играли за свободу, а мая сыграем ради свободы рок-н-ролла", – сказал Барнишкис-Блека.

В концерте примут участие группа Bix, G&G Sindikatas, надеются, что присоединятся и другие.

"Лозунги впечатляют. Будем бороться с алкоголем, а как? Плана нет. Запретите секс – вообще демографии придет конец. Везде нужен здравый ум и план. Я вижу, что у этого правительства нет никакого плана, это хаотическое делание, ради делания и давайте не говорить, потому что нам все лучше известно - вот это самые большие проблемы", - сказал С.Урбонавичюс-Самас, обративший внимание на то, что если повысят возрастной ценз, то на таких фестивалях, где будут продавать алкоголь, не смогут выступать 19-летние исполнители.