Опубликованы новые документы о деятельности КГБ в Литве

BNS
четверг, 13 апреля 2017 г. 13:33
Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, хранящиеся в Особом архиве, которые свидетельствуют о деятельности КГБ в 1974- 1985 годах.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В целом был опубликован 81 новый документ, отражающий деятельность Отдела разведки и Второго управления КГБ ЛССР.

Документы опубликованы на сайте kgbveikla.lt.

Часть документов отражает сотрудничество Центрального комитета Компартии Литвы и КГБ. В этих документах КГБ постоянно информировал ЦК КПЛ об организациях литовских эмигрантов - Верховным комитетом Литвы по образованию, Совете американских литовцев и др. - об их деятельности и усматриваемых угрозах советскому строю.

Часть документов составляют справки КГБ об авариях на различных промышленных объектах Литвы, поиске антисоветских литературных авторов, антисоветском издании Ausra.

Также опубликованы документы КГБ о вновь избранном на тот момент папе Иоанне Павле II, деятельности Литовской католической академии наук и о подготовке литовских националистических организаций к празднованию 600-летия крещения Литвы.

BNS
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Опубликованы новые документы о деятельности КГБ в Литве

Опубликованы новые документы о деятельности КГБ в Литве
Центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы опубликовал документы, хранящиеся в Особом архиве, которые свидетельствуют о деятельности КГБ в 1974- 1985 годах.

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