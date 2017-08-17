Опрос: жители не верят в то, что коалиция уцелеет

Жители Литвы не считают популярной коалицию Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) с социал-демократами, однако альтернативного варианта оно не видит, таковы результаты опроса, проведенного компанией RAIT по заказу BNS.

По данным исследования, 25% жителей считают, что нынешняя коалиция должна продолжить работу, 19% участников опроса хотели бы, чтобы провели досрочные парламентские выборы, 14% за правительство меньшинства "крестьян", а 13% хотели бы, чтобы "крестьяне" работали с консерваторами.

Новый председатель соцдемов Гинтаутас Палуцкас и большая часть отделений партии выступают за выход из коалиции, однако фракция социал-демократов в парламенте и министры призывают их остаться.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает соцдемов принять решение до начала осенней сессии и заявляет, что готов искать альтернативную помощь. Председатель "крестьян" Рамунас Карбаускис сказал, что верит в то, что коалиция не распадется.

BNS/RAIT apklausa © BNS

Консерваторы утверждают, что сами не будут рваться в коалицию и будут ждать приглашения. Они также высказали готовность переговоров с правящими по некоторым вопросам. О перспективе досрочных выборов политики пока не говорят.

Во фракции ЛСКЗ в парламенте 56 членов, у консерваторов - 31, у социал-демократов - 19. Во фракции Движения либералов 14 депутатов, у Избирательной акции поляков Литвы - 8, у "Порядка и справедливости" – 7, еще 5 депутатов работают в Смешанной фракции.

Опрос был проведен 15–27 июля. в нем участвовали 1014 жителей Литвы в возрасте 15-74 лет. Погрешность результатов составляет 3,1%.