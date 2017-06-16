Опрос: жители не одобряют Трудовой кодекс, рейтинг премьера падает

В ходе репрезентативного опроса в мае 10% респондентов указали, что одобряют новый Трудовой кодекс, между тем как противоположного мнения придерживались 45% участников исследования, остальные не имели твердого мнения по этому вопросу.

Как отмечают проводившие исследование социологи, реформу трудовых отношений в основном поддерживают более состоятельные люди, в то время как жители с низкими доходами ее не одобряют.

Президент Даля Грибаускайте на этой неделе подписала поправки к новому кодексу, который вступает в силу с июля. Его сторонники утверждают, что более гибкие трудовые отношения будут способствовать инвестициям и созданию новых рабочих мест. Критики предупреждают, что люди становятся менее защищёнными, так как ТК облегчает увольнение работников.

Рейтинг "крестьян" падает

По данным исследования, популярность премьер-министра С.Сквярнялиса, партии Союз крестьян и "зелёных" Литвы (СКЗЛ), а также её лидера Рамунаса Карбаускиса снижается третий месяц подряд.

Число тех, кто положительно оценивает деятельность премьера упало с 60% до 47%, Карбаускиса - с 46% до 36%. Число сторонников СКЗЛ понизилось с 26% до 22%.

Столь явных скачков в рейтингах других партий и политиков в мае зафиксировано не было.

Консерваторов поддерживает 15% участников опроса, либералов и социал-демократов - по 8%.

Палуцкас - мало известен

Президента Д.Грибаускайте положительно оценивают 59% респондентов, спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса - 40%, председателя Движения либералов Ремигиюса Шимашюса - 38%, лидера Союза Отечества-Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) Габриэлюса Ландсбергиса - 31%, председателя партии Порядок и справедливость Ремигиюса Жемайтайтиса – 29%, лидера Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Вальдемара Томашевского - 8% опрошенных.

Опрос показал, что новый председатель Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ), вице-мэр Вильнюса Гинтаутас Палуцкас ещё не очень хорошо известен в обществе: пятая часть респондентов ничего о нём не слышала, 19% оценивают его положительно, 20% - отрицательно.

Путём прямого интервью 13-18 мая было опрошено 1017 жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность результатов может достигать 3,1%.