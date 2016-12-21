Опрос: взятку в Литве дают реже, чем два года назад

Около 16% опрошенных жителей Литвы в 2016 году давали взятку, свидетельствует опрос, представленный Службой спецрасследований (ССР). В 2014 году в даче взятки признались 24% респондентов.

Количество представителей бизнеса, дававших взятку за последний год, значительно не изменилось. В новейшем опросе 5% представителей компаний признались в даче взятки, в 2014 году - 6%.

Как показал опрос этого года, 6% госслужащих давали взятку, в 2014 году опрос среди государственных служащих не проводился.

"Я не знаю, насколько ответы честны. Я сам достаточно критично смотрю на эти цифры, (...) но мы может видеть тенденцию", - сказал директор Центра социологических и рыночных исследований Владас Гайдис, представляя "Карту коррупции в Литве 2016".

Опрос общественности, представителей бизнеса и госслужащих по заказу ССР проводился в сентябре-октябре этого года.

В опросе приняли участие 1002 жителя Литвы, 503 руководителя бизнес-предприятий и 502 госслужащих.