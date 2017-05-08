Опрос: встречи Ландсбергиса и Сквернялиса на пользу лишь одному из них

Таковы результаты опроса, проведенного 19-26 апреля по заказу портала DELFI компанией Spinter tyrimai.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис сказал, что рейтинг "крестьян" естественным образом стабилизируется после первичной эйфории, однако рост популярности консерваторов и соцдемов - неожиданный.

По словам политолога, возможно на росте рейтинга консерваторов сказались встречи лидера этой партии Габриэлюса Ландсбергиса с премьер-министром Саулюсом Сквернялисом: консерваторы показывают, что они - конструктивная оппозиция и поддерживают те реформы, которые отвечают их программе.

Социал-демократы могли получить больше голосов после проведения прямых выборов председателя партии, которые завершились 22 апреля. Новым лидером стал Гинтаутас Палуцкас. Но лишь время покажет, надолго ли увеличились рейтинги.

Согласно опросу общественного мнения, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то за "крестьян" голосовали бы 19,9% респондентов, за месяц рейтинг снизился на 2,5%, но эта цифра в пределах допустимой погрешности.

С января популярность "крестьян" снизилась на треть: с 30,7% до 19,9%.

"Я думаю, это спад эйфории после выборов. (...) Их рейтинг был сильно раздут из-за стратегического голосования людей во втором туре. Сейчас надо наблюдать за более продолжительной тенденцией, начнется ли эрозия рейтингов. Сейчас их рейтинг около 20% и я бы не сказал, что он продолжает снижаться", - сказал Ястрамскис.

На втором месте - Союз отечества-Христианские демократы Литвы, их рейтинг - 14,6% (в марте 3,4%).

По словам политолога, рейтинг консерваторов кажется ему интересным, поскольку снижается отрыв между ними и "крестьянами".

"Мне кажется, что игра Ландсбергиса, его встречи со Сквернялисом – отчасти поддержка, отчасти критика правительства – ему на пользу", - считает ученый, но отмечает, что это вряд ли долгосрочная тенденция.

В апреле до 11,2% вырос и рейтинг социал-демократов (рост составил 4%).

Далее следует Движение либералов, его рейтинг за месяц увеличился на 1,5% и в апреле составил 5,5%.

Согласно опросу, другие партии набрали бы меньше 5%.

За "Порядок и справедливость" голосовали бы 3,4% респондентов, за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей – 2,9%.

Еще 3% голосовали бы за Литовскую партию центра, которую возглавляет Наглис Путейкис, а 2,1% за Литовскую партию зеленых Линаса Бальсиса. Еще 3,5% проголосовали бы за другие партии, а 19,2% участников опроса вообще не голосовали бы. 14,7% участников опроса на вопрос не ответили вообще.

По данным Spinter tyrimai, рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса за месяц снизил 3,7%. В настоящее время 36,9% участников опроса считают его наилучшим кандидатом на пост премьер-министра.

Политолог Ястрамскис сказал, что этот спад незначителен, поскольку когда рейтинг высокий, некоторое повышение или понижение не имеет значения, если не приобретает долгосрочную тенденцию.

Вторым в рейтинге подходящих кандидатов на пост премьер-министра идет Ландсбергис - 6,7%. Далее в списке идут социал-демократ Альгирдас Буткявичюс (5%), Рамунас Карбаускис (4,3%), экономист Гитанас Науседа (3%), консерватор Андрюс Кубилюс (2,5%), европарламентарий Роландас Паксас (2,4%), европарламентарий Вилия Блинкявичюте (2,4%), консерватор Ингрида Шимоните (2,3%), мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс (2,2%).