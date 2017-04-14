Опрос: самый высокий рейтинг - у "крестьян", за ними - консерваторы

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BNS
пятница, 14 апреля 2017 г. 10:48
Правящий Союз крестьян и "зелёных" Литвы остаётся самой популярной партией в стране - если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, за неё отдали бы голоса 26% жителей страны, говорится в результатах опроса, проведённого RAIT по заказу агентства BNS.
Gabrielius Landsbergis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

На втором месте - по-прежнему находится оппозиционный Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), за которых в марте готовы были голосовать 10% респондентов. Им на пятки наступают социал-демократы и Движение либералов (по 9%).

По данным опроса, популярность СО-ХДЛ за месяц понизилась на 4 проц. пункта. Рейтинг других партий - в пределах допустимой погрешности.

Данный опрос проводился до того как появилось сообщение о намерении прокуратуры предъявить либералам подозрения о том, что партия могла получить от концерна MG Baltic косвенную поддержку.

Ближе других к 5-процентному барьеру находится "Порядок и справедливость", которую поддерживают 3% участников опроса.

Избирательную акцию Поляков Литвы-Союз христианских семей, Союз свободы Литвы и партию "зелёных" Литвы готовы поддержать по 2% респондентов.

По данным исследования, довольно высоко избиратели оценили премьер-министра Саулюса Сквернялиса (67%), президента Далю Грибаускайте (63%), лидера "крестьян" Рамунаса Карбаускиса (51%) и спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса (49%).

10-26 марта было опрошено 853 респондента в возрасте от 15 до 74 лет. Погрешность достигает 3,4%.

BNS
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