Опрос: растет число людей, считающих, что жизнь становится хуже

 (83)
ELTA
суббота, 14 января 2017 г. 13:19
Как за месяц, так и за год увеличилось число людей, которые считают, что жизнь в Литве ухудшается.
Žmonės
© DELFI (T.Vinicko nuotr.)

По заказу информационного агентства ELTA опрос был проведен 12-22 декабря компанией Baltijos tyrimai, в декабре 43% респондентов в возрасте 15 лет и старше сказали, что в последнее время положение в Литве улучшается, а 56% респондентов сказали, что положение ухудшается. 1% респондентов не ответил на этот вопрос.

За последний месяц (пос равнению с ноябрем) на 3% стало больше респондентов, которые считают, что положение в Литве улучшается, а по сравнению с данными за декабрь 2015 г., число таких респондентов увеличилось на 10%.

Положительные перемены указывают обычно респонденты до 30 лет (56% из них считают, что ситуация улучшается), жители крупных городов (50%), респонденты с высшим образованием (56%) и большими ежемесячными доходами - больше 900 евро (52%), руководители (59%), специалисты и служащие (51%), студенты и школьники (53%), респонденты правых взглядов (54%) и респонденты, работающие в государственном и публичном секторе (55%).

Нынешним положением больше всего недовольны респонденты старше 50 лет (63% из них считают, что ситуация ухудшается), жители сельской местности (65%), респонденты со средним и профессиональным образованием (61%) и с небольшими доходами - до 550 евро в месяц (67%), пенсионеры (66%) и безработные (64%), жители нелитовской национальности (63%).

Улучшения наблюдают респонденты, поддерживающие две партии: Движения либералов (58% из них считают, что ситуация улучшается) и Литовского союза крестьян и зеленых (56%). Избиратели Союза отечества разделились пополам - половина считает, что положение улучшается, другая - что ухудшается. Самые большие пессимисты - сторонники Партии труда (77% из них считают, что ситуация ухудшается), социал-демократов (71%) и Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (70%).

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