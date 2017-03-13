Опрос: новые результаты рейтингов неблагоприятны не только для Карбаускиса

Такие данные стали известны после того как в феврале компания Spinter tyrimai по заказу DELFI провела опрос общественного мнения.

Сам Карбаускис сказал DELFI, что рейтинг мог снизится потому, что критикуют как ЛСКЗ, так и правительство. По его словам, вероятно, критики надеются, что все решения примут немедленно или вообще не хотят, чтобы они были приняты.

"Сейчас наступила весенняя сессия и решения станут фактами, они вступят в силу. Я думаю, что это иначе скажется на рейтингах", - сказал Карбаускис.

"То, что мы готовимся делать, никто не делал 25 лет", - прибавил он, не вдаваясь в подробности.

Карбаускис сказал, что в партии и фракции договорились о том, что в данный момент на рейтинги будут обращать минимум внимания: "Даже если они дно пробьют".

По словам политика, сейчас сложилась благоприятная ситуация, поскольку до 2019 года не будет никаких выборов, поэтому скачки рейтинга или его падение не важны.

Правда на съезде в январе Карбаускис говорил, что все критики новой власти наткнутся на стену общества, которое с ними не согласно. На вопрос, значит ли это, что он ошибался, политик ошибки не увидел: "Нет, не ошибался. Вы наверное видите проценты, как общество оценивает СМИ".

Согласно опросу, популярнейшей партией в Литве остается ЛСКЗ, но ее популярность снизилась. На вопрос, за кого будете голосовать, если выборы состоятся в ближайшее воскресенье, "крестьян" в феврале упоминал 21,9% респондентов. Популярность партии за месяц снизилась на 4,6%.

На втором месте – Союз отечества-Христианские демократы Литвы, за них голосовали бы 12,9%. С января их рейтинг снизился на 0,5%.

Далее идут социал-демократы - 7,7%, за месяц их популярность снизилась на 2,5%.

Движение либералов Ремигиюса Шимашюса по традиции занимает 4 место - 6,4%, это на 0,3% больше, чем месяц назад.

Остальные партии получили меньше 5%. За Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей голосовали бы 3,9%, за "Порядок и справедливость" – 3,1%, за Литовскую партию зеленых – 2,6%.

Еще 8,5% голосовали бы за другую партию, которой не было в списке, 20,3% – не голосовали бы, 12,7% – не знали, что ответить.

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте сказала, что с одной стороны рейтинг ЛСКЗ приближается к границам рейтинга правящих литовских партий, а с другой стороны, новая власть не показала, что же хорошее она планирует сделать за время правления.

Она отметила, что снижение рейтинга (за два месяца на 8,8%) связано и с войной Карбаускиса со СМИ и с с отсутствием ясных планов действий.

"Если и в будущем будем видеть нерешительность власти в деле улучшения имиджа парламента, ошибки в коммуникации, а еще хуже, если не будем видеть содержания, то рейтинги будут падать и дальше", - сказала она.

Собеседница сказала, что пока жители верят обещаниям, но понемногу приходит момент, когда будут требовать содержания - конкретных работ, целей, планов. Если содержание и будущие работы будут некачественными, разочарование будет расти, а если содержания не будет – может быть еще хуже.

На фоне снижения рейтинга ЛСКЗ немного снизился и рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса, однако по-прежнему его популярность остается высокой.

На вопрос, кто из политиков будет лучшим премьером, 36,8% упоминают Сквернялиса (за месяц рейтинг снизился на 3,1%).

Еще 9,6% хотели бы видеть на посту главы правительства лидера Со-ХДЛ Габриэлюса Ландсбергиса (за месяц его рейтинг снизился на 1,8%).

4,1% считают, что лучшим премьером был бы социал-демократ Альгирдас Буткявичюс (с января его рейтинг снизился на 0,9%).

4,3% хотели бы видеть на этом посту Карбаускиса (за месяц его рейтинг улучшился на 0,5%).

Далее в списке потенциальных премьеров фигурирует экономист Гитанас Науседа (3,7%), мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс (2,7%), европарламентарий Антанас Гуога (2,4%), европарламентарий Вилия Блинкявичюте (2,2%), европарламентарий Роландас Паксас (1,5%), экс-премьер Андрюс Кубилюс (1,4%).