Опрос литовцев после Brexit: возвращаться не собираются

ru.DELFI.lt
среда, 26 апреля 2017 г. 08:59
Серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% опрошенных литовцев Великобритании. Результаты опроса удивили не только авторов опроса, но и членов Сейма, где были представлены результаты исследования, пишет Tiesa.com.
Brexit
© AFP / Scanpix

Серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% опрошенных литовских эмигрантов, проживающих в Великобритании. Еще 21% утверждают, что, более вероятно, они уедут в другую страну ЕС, а не в Литву.

В марте этого года в Великобритании Литовский клуб лондонского Сити провел опрос, в рамках которого авторы опроса интересовались влиянием Brexit на проживающих в Великобритании граждан Литвы.

Опрос проводился в интернете, его результаты впервые были представлены 1 апреля на организованной в Брюсселе дискуссии «Влияние Brexit на граждан Литвы в Объединенном Королевстве».

В общей сложности на вопросы ответили 1157 респондентов. 30% из них проживает в столице Великобритании Лондоне, другие — в провинции.

Большинство опрошенных литовцев выполняют неквалифицированную работу (41%), 34% респондентов назвали себя профессиональными работниками или работающими на высококвалифицированных рабочих местах, а еще 12% заявили, что в Великобритании у них есть свой бизнес или же они занимаются индивидуальной деятельностью.

Исследование показало то, о чем до сих пор литовские политики могли только догадываться.

Как оказалось, планами Великобритании выйти из ЕС обеспокоено 77% проживающих в стране граждан Литвы. Более половины респондентов (55%) говорят, что существует вероятность того, что Brexit будет побуждать их добиваться британского гражданства, даже если это будет означать утрату литовского гражданства.

Хотя в последнее время появились рассуждения о том, что Brexit - это прекрасная возможность для Литвы привлечь своих граждан обратно в страну, как оказалось, серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% респондентов. Еще 21% опрошенных утверждают, что, более вероятно, они уедут в другую страну ЕС, а не в Литву.

Тем не менее, подавляющее большинство респондентов признало, что сохранение литовского гражданства для них было бы важной практичной и эмоциональной составляющей, но большинство из них в силу обстоятельств могут попытаться стать гражданами Великобритании.

Это означало бы, что по разным оценкам, после Brexit Литва может лишиться от 30 до 50 тысяч граждане.

«По официальным данным, в Великобритании находится около 170 тысяч литовцев, а по неофициальным - более 200 тысяч. Так что если считать, что четверть из них будет добиваться британского гражданства, то это будет означать, что Литва потеряет около 40-50 тысяч граждан. Из-за утраченной эмоциональной связи с Литвой будет менее вероятно, что некоторые из них когда-либо вернуться в Литву или иным образом внесут свой вклад в благосостояние Литвы», -. прокомментировал результаты опроса президент Литовского клуба Марюс Раугалас.

Он выразил надежду, что для этих людей будет создана возможность сохранить литовское гражданство.

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Опрос литовцев после Brexit: возвращаться не собираются

Brexit
Серьезно о возвращении на родину думают лишь 7% опрошенных литовцев Великобритании. Результаты опроса удивили не только авторов опроса, но и членов Сейма, где были представлены результаты исследования, пишет Tiesa.com.

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