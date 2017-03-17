Опрос: "крестьяне" вдвое опережают консерваторов

Наполовину меньше - 14% респондентов - отдали бы голоса за оппозиционную партию Союз отечества - Христианские демократы Литвы, 9% - за Литовскую социал-демократическую партию. За Литовское Движение либералов проголосовали бы 7% опрошенных.

28% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать.

Ближе всего к 5%-ному барьеру необходимых для прохождения в Сейм голосов находятся партия "Порядок и справедливость" и Партия труда - за них отдали бы голоса по 3% респондентов, Избирательную акцию поляков Литвы поддержали бы своими голосами 2% опрошенных, Союз свободы Литвы - 1% респондентов.

Репрезентативный опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет компания RAIT провела 9–26 февраля, было опрошено 1020 респондентов. Граждане Литвы могут голосовать на выборах в сейм с 18 лет.