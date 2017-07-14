Опрос: консерваторы почти догнали "крестьян"

 (6)
BNS
пятница, 14 июля 2017 г. 12:38
Оппозиционные консерваторы по уровняю популярности почти догнали правящий Литовский союз крестьян и зеленых, свидетельствует опрос, проведенный по заказу BNS компанией рыночных и социологических исследований RAIT.
Rima Baškienė, Gabrielius Landsbergis, Ramūnas Karbauskis
© DELFI / Domantas Pipas

За "аграриев" на момент опроса готовы были голосовать 19% респондентов, за Союз Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) - 16% опрошенных. Разрыв между партиями последовательно сокращается в последние четыре месяца.

Избиратели "аграриев" в основном проживают в сельской местности, консерваторы более популярны в больших городах, свидетельствуют результаты опроса.

Социал-демократов и Либеральное движение обещали поддержать по 9% участников опроса. Популярность этих партий остается стабильной.

Прочие партии не преодолели бы 5-процентный барьер.

Продолжает падать рейтинг премьера

Согласно данным опроса, рейтинг премьера Саулюса Сквернялиса продолжает падать. Главу правительства положительное оценили 43% участников опроса, негативно -22%. Четыре месяца назад его популярность достигала 66%, и с этого времени ежемесячно падала.

Президента положительно оценили 62% опрошенных, негативно – 14%, спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса - соответственно 38 и 18%.

Опрос с 9 июня по 2 июля проводился среди жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. В нем приняли участие 1010 респондентов, погрешность опроса составляет 3,1%.

Опрос проводился вскоре после годового сообщение президента Литвы Дали Грибаускайте, в котором глава государства критиковала, по ее словам "затянувшуюся сумятицу в управлении государством и неопределенность некоторых реформ". Под конец срока проведения опроса президент обвинила правительство в высокомерии, премьер ответил, что президент лишь критикует, но сама реальных дел не совершает.

В период опроса в публичном пространстве также привлекли большое внимание дискуссии по реформе лесничеств, ситуации с Горой Гедиминаса, в этот период вступил непопулярный новый Трудовой Кодекс.

"Аграрии" договорились с консерваторами о льготном НДС на отопление в обмен на поддержку реформы лесничеств, когда опрос уже завершился, поэтому этот факт не повлиял на его результаты.

BNS
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Опрос: консерваторы почти догнали "крестьян" (6)

Rima Baškienė, Gabrielius Landsbergis, Ramūnas Karbauskis
Оппозиционные консерваторы по уровняю популярности почти догнали правящий Литовский союз крестьян и зеленых, свидетельствует опрос, проведенный по заказу BNS компанией рыночных и социологических исследований RAIT.

Сравнили зарплаты врача и газонокосильщика: Литве пора делать выводы (35)

Сравнили зарплаты врача и газонокосильщика: Литве пора делать выводы
В Литве обычный газонокосильщик может заработать больше, чем врач с высшим образованием и опытом работы.

"Советский пломбир" на прилавках: не все считают это проблемой (117)

Sovietskij Plombir
27 лет независимости – не препятствие для названий товаров, напоминающих о советском времени. В этом убедился общественный деятель Гедрюс Друктейнис, который купил в одном из магазинов в Девенишкес произведенный в Литве "Советский пломбир", пишет lrt.lt.

В Бельмонтасе рушится плотина (60)

В Бельмонтасе рушится плотина
Разрушается не только гора Гедиминаса: после ливней рушится и плотина в Бельмонтасе. Социал-демократы призывают спасать плотину, однако Министерство охраны окружающей среды хочет ее снести. О помощи просят владельцы развлекательного комплекса Belmontas.

Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей (6)

Из-за плохой погоды в Литве без электроснабжения осталось 2400 потребителей
Из-за сильного ливня и ветра на всей территории Литвы без электроснабжения осталось 2,4 тыс. потребителей.
Facebook друзья
Rambler's Top100