Опрос: консерваторы почти догнали "крестьян"

Оппозиционные консерваторы по уровняю популярности почти догнали правящий Литовский союз крестьян и зеленых, свидетельствует опрос, проведенный по заказу BNS компанией рыночных и социологических исследований RAIT.

За "аграриев" на момент опроса готовы были голосовать 19% респондентов, за Союз Отечества - Литовских христианских демократов (консерваторов) - 16% опрошенных. Разрыв между партиями последовательно сокращается в последние четыре месяца.

Избиратели "аграриев" в основном проживают в сельской местности, консерваторы более популярны в больших городах, свидетельствуют результаты опроса.

Социал-демократов и Либеральное движение обещали поддержать по 9% участников опроса. Популярность этих партий остается стабильной.

Прочие партии не преодолели бы 5-процентный барьер.

Продолжает падать рейтинг премьера

Согласно данным опроса, рейтинг премьера Саулюса Сквернялиса продолжает падать. Главу правительства положительное оценили 43% участников опроса, негативно -22%. Четыре месяца назад его популярность достигала 66%, и с этого времени ежемесячно падала.

Президента положительно оценили 62% опрошенных, негативно – 14%, спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса - соответственно 38 и 18%.

Опрос с 9 июня по 2 июля проводился среди жителей Литвы в возрасте от 15 до 74 лет. В нем приняли участие 1010 респондентов, погрешность опроса составляет 3,1%.

Опрос проводился вскоре после годового сообщение президента Литвы Дали Грибаускайте, в котором глава государства критиковала, по ее словам "затянувшуюся сумятицу в управлении государством и неопределенность некоторых реформ". Под конец срока проведения опроса президент обвинила правительство в высокомерии, премьер ответил, что президент лишь критикует, но сама реальных дел не совершает.

В период опроса в публичном пространстве также привлекли большое внимание дискуссии по реформе лесничеств, ситуации с Горой Гедиминаса, в этот период вступил непопулярный новый Трудовой Кодекс.

"Аграрии" договорились с консерваторами о льготном НДС на отопление в обмен на поддержку реформы лесничеств, когда опрос уже завершился, поэтому этот факт не повлиял на его результаты.