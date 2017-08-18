Опрос: консерваторы опередили "крестьян"

За Союз Отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) в июле готовы были голосовать 17% участников опроса, за "крестьян" - 16%. Разрыв между этими двумя партиями неуклонно сокращался последние четыре месяца.

По данным опроса, понемногу стала расти популярность представителей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) - их намерены поддержать 12% участников опроса, а за Движение либералов готовы отдать свои голоса 7% респондентов.

Остальные партии могут не преодолеть 5-процентный порог выборов. Ближе всего к нему находятся партия "Порядок и справедливость", Партия труда и Литовская партия центра. Каждая из этих партий пользуется поддержкой 4% опрошенных.

По данным исследования, длившееся четыре последних месяцев падение рейтинга премьер-министра Саулюса Сквернялиса приостановилось - его положительно оценивают 45% респондентов, негативно - 20%. Пять месяцев назад его популярность достигала 66%.

Президента положительно оценивают 69% опрошенных, негативно - 9%, спикера Сейма Виктораса Пранцкетиса - соответственно 44% и 8%, лидера Союза крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) Р.Карбаускиса - "за" и "против" - по 32%.

15–27 июля путём прямого интервью было опрошено 1014 жителей Литвы в возрасте 15-74 лет. Погрешность данных составляет 3,1%.

Опрос проводился вскоре после окончания парламентской сессии, в конце которой "крестьяне" заручились поддержкой консерваторов в вопросе реформы лесничеств, пообещав взамен вернуть льготу НДС на отопление.

Во время проведения опроса по инициативе лидера СДПЛ Гинтаутаса Палуцкаса был организован опрос среди отделений партии относительно дальнейшего пребывания СДПЛ в правящей коалиции.

В СМИ в этот же период много внимания уделялось встрече Р.Карбаускиса и бывшего члена парламента Греты Кильдишене в пиар-компании, предложению узаконить 40-дневный отпуск для членов парламента, реакции России на фильм НАТО о послевоенных партизанах стран Балтии, о решении Виктора Успасских вернуться в Партию труда, а также о реконструкции Вильнюсского аэропорта.

Обновленные предложения по реорганизации налоговой системы правительство представило уже по окончании опроса, так что данное событие на результатах исследования не сказалось.