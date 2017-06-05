Опрос: кого из президентов лучше всего оценивают жители Литвы

Таковы данные опроса общественного мнения, проведенного по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai.

Историк Литовского института истории Альгимантас Каспаравичюс сказал, что высокая оценка Сметоны связана с его ролью в межвоенной Литве: его трижды выбирали председателем Совета Литвы, дважды он был президентом – один раз его выбрал Совет, второй раз он занял свой пост после переворота в 1926 г.

Говоря об оценке вклада Бразаускаса в литовском обществе, историк указал на само стареющее общество, которое подвержено эмиграции, поэтому отмечено определенной ностальгией по прошлому.

Согласно опросу, жители Литвы больше всего ценят вклад Бразаускаса в историю современной Литвы. 31,4% респондентов считают, что этот политик сделал самый большой вклад.

Политическая карьера Бразаускаса началась в советское время: он был первым секретарем ЦК КП Литвы. Под его руководством в 1989 году литовские коммунисты отсоединились от которая позже объединилась с социал-демократами и переняла их название.

Президентом независимой Литвы Бразаускас был в 1993-1998 гг. Однако он не хотел занимать этот пост, поэтому не претендовал на второй срок полномочий, а вернулся в политику в качестве премьер-министра. Он возглавлял правительство в 2001-2006 гг.

Вклад Валдаса Адамкуса респонденты оценили в 27,4%.

Этот политик родился в Литве, однако его родители в годы Второй мировой войны уехали в Германию, а затем в США. Большую часть жизни он провел в США, где работал в Агентстве охраны окружающей среды. На литовской политической арене он появился в 1993 г., когда возглавил избирательный штаб Стасиса Лозорайтиса, но тогда на выборах победил Бразаускас.

В 1998 г. Адамкус сам победил на выборах президента. В 2002 г. он уступил на президентских выборах Роландасу Паксасу, но в 2004 г. после импичмента Паксасу, Адамкус снова победил на президентских выборах.

Вклад нынешнего президента Дали Грибаускайте оценили 11,7% респондентов. Грибаускайте занимала пост главы страны с 2009 г. Сейчас она занимает этот пост во второй раз подряд, поэтому не сможет участвовать в выборах 2019 г.

В правительстве Бразаускаса Грибаускайте была министром финансов, потом была еврокомиссаром. Именно из ЕК она пришла на пост президента Литвы.

Вклад бывшего фактического главы Литвы Витаутаса Ландсбергиса оценили 10,9% респондентов. Ландсбергиса никогда не выбирали на пост главы страны, однако он был председателем Верховного совета. По Конституции 1990-1992 г., он был фактическим главой страны.

Меньше всего жителей оценили вклад Паксаса в жизнь Литвы – важным его считали всего 2,8% респондентов. Паксас был президентом в 2003-2004 гг.

Бразаускаса чаще всего выделяли респонденты от 36 лет и старше, люди со средним образованием, жители районных центров и деревень.

Вклад Адамкуса выше всего оценили жители крупных городов, люди с большими доходами. Грибаускайте чаще упоминали женщины, респонденты 18-45 лет, а Ландсбергиса - респонденты старшего возраста (46 лет и больше), люди с высшим образованием, большими доходами, жители крупных городов.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас сказал, что жители Литвы оценивают президентов не по проделанной работе, а по их репутации или имиджу.

"Одно дело - Бразаускас уже почил, поэтому люди, естественно склонны придавать покойным политикам или известным людям положительный имидж, по традиции о покойном или хорошо или ничего. Поэтому мистификация Бразаускаса будет расти. Кроме того, Людям наверное сложно отделить период премьерства и президентства Бразаускаса", - сказал политолог.

Каспаравичюс заметил, что высокая оценка Бразаускаса, показывает, какое у нас общество: стареющее и ностальгирующее.

"Если бы сегодня в Литве не было такой эмиграции, если бы в Литве было не 2,8, а 3,8 млн., я думаю, что последовательность была бы несколько иной. Сегодняшнее общество, мягко говоря, недееспособно. Это видно по разным компонентам. Было бы иначе, мы бы не тащились в хвосте ЕС. Общество так оценило свои симпатии и видит ситуацию. Я не говорю, что я согласен с обществом, но я его понимаю", - сказал собеседник.

По словам Каспаравичюса, Бразаускаса ценят за несколько вещей. Во-первых, под его руководством литовские коммунисты отделились от Москвы, несмотря на то, что неохотно шли в сторону независимости страны. Он заметил, что в то время юго-восточная часть Литвы, где живут поляки, даже добивалась автономии и если бы тогда появилась хоть какая-то поддержка, то у нас было бы свое Приднестровье или Донбасс.

Во-вторых, в 1993 г. на президентских выборах у него был высокий рейтинг, но он отказался от второго срока полномочий. Он считает, что без такого решения Бразаускаса у Литвы мог и не появиться такой президент, как Адамкус.

Третье, в сознании людей Бразаускас закрепился как премьер, а премьер в Литве - один из важнейших политиков, отвечающих за реформы. Конечно, он не остался в стороне от скандалов, историй с приватизацией, странной дружбой, но общество считает его политиком, который в сложное время не побоялся занять ответственный пост.

По словам историка, оценка Ландсбергиса может быть ниже, поскольку он никогда напрямую не был официальным президентом. И Ландсбергис и Бразаускас были люди из советской эпохи. Совсем иным был Адамкус, кроме того, ему очень везло.

Адамкус родился в семье генерала, его крестный - бывший премьер Аугустинас Вольдемарас. Его родителям удалось уехать на Запад, несмотря на то, что в 1944 г. его отец участвовал в сопротивлении советской армии в Жемайтии. а Западе Адамкус сделал хорошую карьеру. Но Каспаравичюс снова уточнил, что Адамкус стал президентом потому, что Бразаускас отказался от возможности участвовать в президентских выборах.

Оценивая президентов межвоенной Литвы и их вклад, респонденты выше всего оценили Антанаса Сметону, его упомянули 49,1% участников опроса. Историк Каспаравичюс сказал, что это не случайно: в межвоенные годы Сметону считали незаменимым. Он трижды был председателем Совета, два раза - президентом, несмотря на то, что никогда его не выбирало общество.

"В исторической памяти Сметона фигурирует, как основатель государства, если не основной, то один из основных. И второе, он долго управлял страной", - сказал историк.