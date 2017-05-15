Опрос: идею двойного гражданства поддерживают 60% жителей Литвы

Участникам опроса был предложен вопрос, согласны ли они с тем, чтобы литовское гражданство было разрешено иметь лицам, уехавшим из Литвы после восстановления независимости и получившим гражданство другой страны.

Ответ "Согласен" выбрали 23% респондентов, 37% сказали "скорее согласен".

14% опрошенных сказали, что скорее не согласны, а 6% выбрали вариант "не согласен". У одной пятой части жителей Литвы нет определенного мнения по этому вопросу.

В настоящее время в Cейм внесен проект закона, который разрешает двойное гражданство эмигрантам, уехавшим в страны НАТО и Евросоюза. Критики говорят, что он может противоречить Конституции. Многие юристы полагают, что по поводу узаконивания двойного гражданства нужно проводить референдум.

8-25 апреля был опрошен 1021 житель Литвы в возрасте от 15 до 74 лет.