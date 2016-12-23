Опрос: где жители Литвы планируют встречать Новый год?

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BNS
пятница, 23 декабря 2016 г. 11:21
Большинство жителей Литвы планируют встречать Новый год дома, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в газете Lietuvos rytas.
© Shutterstock nuotr.

По информации издания, если сравнивать с прежними схожими опросами, то привычки встречающих Новый год литовцев стабильны. Как и раньше, основная часть взрослых жителей (44%) намерены быть у себя дома - с семьей, одни, либо с гостями, а около одной шестой надеялись погостить у родни или друзей.

Праздновать дома чаще склонны женщины, жители старше 50 лет, люди с более низкими доходами, а самыми большими домоседами являются пенсионеры (двое из троих будут праздновать дома одни или с семьей).

Немногие жители планировали встретить 2017-ый год на природе или за границей - по 1% опрошенных. Два процента намерены встретить Новый год на улицах или площадях городов, 3% - в ресторанах или барах.

Треть опрошенных (опрос проводился компанией Baltijos tyrimai в конце ноября - начале декабря) утверждали, что еще не определились.

BNS
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