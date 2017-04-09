Опрос: финансовое положение ухудшилось почти у половины семей

В марте 2017 года 7% участников опроса считали, что в последние два месяца экономическое положение в Литве улучшилось, 4 из 10 (42%) указали, что оно не изменилось, а почти половина (47%) сказала, что экономическое положение ухудшилось. 4% респондентов не могли ответить на этот вопрос.

Результаты опроса, проведенного по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai 10-19 марта, показали, что за месяц стало на 7% больше жителей, которые считают, что в последние два месяца экономическое положение в стране не изменилось (на 5% меньше сказали, что оно ухудшилось, на 3% меньше утверждающих, что оно улучшилось).

За год на 6% стало больше жителей, которые считают, что экономическое положение в стране ухудшилось.

Ситуацией в стране в последнее время больше всего недовольны люди старше 50 лет, жители села, респонденты со средним или неполным средним образованием и с небольшими семейными доходами (до 550 евро), а также пенсионеры и безработные.

Об улучшении чаще говорит молодежь до 30 лет, жители небольших городов, респонденты с высшим образованием и большими месячными доходами (больше 900 евро), руководители.

Отвечая на вопрос, как они оценивают финансовое положение своей семьи, в марте 9% участников опроса сказали, что оно улучшилось (за последние 2 месяца), 42% указали, что их положение не изменилось, а около половины (48%) сказали, что финансовое положение их семей за последнее время ухудшилось. 1% респондентов не ответил на этот вопрос.

За год число тех, у кого ухудшилось финансовое положение семей, увеличилось на 4%.

Об ухудшении финансового положения в стране в последнее время сказали люди старше 50 лет, жители села, респонденты со средним или неполным средним образованием и с небольшими семейными доходами (до 550 евро), а также пенсионеры и безработные.