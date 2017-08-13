Опрос: двое из трех участников опроса недовольны положением в стране

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ELTA
воскресенье, 13 августа 2017 г. 14:01
Отношение жителей Литвы к положению в стране за месяц не изменилось, показывает июльский опрос. Треть жителей (35%) ответили, что в последнее время дела налаживаются, а почти две трети (64%) указали, что ситуация в стране ухудшается. 1% респондентов не могли ответить на этот вопрос. Такие же результаты были в июне.
© DELFI / Andrius Ufartas

Опрос был проведен по заказу информационного агентства ELTA компанией Baltijos tyrimai 7-17 июля 2017 г. Он показал, что за год (по сравнению с июлем 2016 г.) на 4% стало больше жителей, которые считают, что в последнее время дела в Литве ухудшаются.

Молодежь до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и большими доходами (больше 420 евро на человека), руководители и студенты считают, что все идет к лучшему.

Больше всего положением в стране недовольны жители старше 50 лет, жители сельской местности, респонденты с неоконченным высшим образованием и небольшими доходами (до 275 евро на одного человека), рабочие, фермеры, пенсионеры, жители польской национальности и респонденты левых взглядов.

Сторонники двух партий считают, что в Литве дела идут на поправку - это те, кто поддерживает Литовский союз крестьян и зеленых (54% считают, что дела идут на поправку, а 43% - что они ухудшаются) и Движение либералов (54% считают, что дела идут на поправку, а 46%, - что они ухудшаются). Самыми большими пессимистами, как и прежде, остаются сторонники Литовской избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (79%, что дела ухудшаются, а 17% - что они идут на поправку).

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