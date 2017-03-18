Опрос: две трети жителей считают, что ситуация в Литве ухудшается

В конце календарной зимы более чем 70% в участников опроса общественного мнения в Литве были убеждены в том, что дела в стране идут в неверном направлении. По мнению социолога Ромаса Мачюнаса, оценку населения в значительной степени объясняет снижающийся энтузиазм после последних парламентских выборов.

Интересно, что большинство жителей русской национальности ситуацией в стране довольны, а вот местные поляки придерживаются противоположного мнения.

То, что ситуация в стране в последнее время улучшается, в феврале сказали 27% жителей Литвы — это на 16 процентных пунктов меньше, чем в декабре. В то же время, число утверждающих, что дела в Литве ухудшаются, возросло с 56% в декабре до 72% в феврале.

Это показал опрос компании по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai, проведенный по заказу информационного агентства ELTA.

По словам социолога Baltijos tyrimai Р. Мачюнаса, подобная тенденция не удивительна, потому что после осенних выборов в Сейм ожидания жителей были чрезмерны, а на текущую оценку повлияли скандалы в парламенте, а также появившиеся сообщения о возможных новых налогах.

"Я хотел бы выделить тех людей, чье мнение значительно улучшилось сразу после выборов — это потенциальные избиратели Литовского союза крестьян и зеленых, которые живут в сельской местности или в небольших городах - их оценки снизились заметнее всего", - сказал Р. Мачюнас.

Опрос показал, что ситуацией в Литве больше, чем другие недовольны респонденты старше 50 лет (80% из них недовольны), сельские жители (80%), респонденты со средним или профессионально-техническим образованием (75%), а также пенсионеры (80%), рабочие и фермеры (80%), жители польской национальности (89%).

То, что в стране дела идут в правильном направлении, чаще говорили молодые люди в возрасте до 30 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и с наибольшим ежемесячным семейным доходом (более 900 евро), представители руководящего звена, студенты, школьники, респонденты правых взглядов,а также жители русской национальности.