Опрос: две трети жителей Литвы опасаются военного конфликта на территории страны

По заказу страховой группы ERGO было проведено исследование, которое показало, что 68% жителей Литвы опасаются военного конфликта на территории страны.

Результаты исследования показали, что сейчас жители больше всего обеспокоены возможностью военного конфликта. Два года назад опасность ощущали 67%, в 2014 г. – 55% жителей Литвы. В Латвии страх в связи с возможным военным конфликтом испытывают 62% жителей. Эстонцы чувствуют себя в большей безопасности - конфликта опасаются всего 45% жителей.

За последние два года жители Литвы стали больше опасаться экономической и политической нестабильности. Целых 77% жителей боятся экономической и политической нестабильности, в 2015 г. этого боялись 66% жителей страны. Меньше жителей Литвы опасается возможности этнических конфликтов – их боится всего 41% респондентов, этот показатель за последние два года практически не изменился.

Согласно результатам исследования, литовцы меньше других опасаются роста числа иммигрантов. Этого боятся чуть больше половины жителей страны (55%). По сравнению с 2015 г., опасения в связи с этим аспектом увеличились – два года назад этого боялся 41% респондентов.

В Эстонии за последние два года резко увеличился процент жителей, опасающихся влияния роста числа иммигрантов – особенно беженцев. Этого боятся больше половины респондентов в Эстонии (60%). Однако вместе с тем жители этой страны спокойнее реагируют на возможность экономической и политической нестабильности, этого опасаются только 52% жителей Эстонии. Столкновений на этнической почве опасаются около 46% жителей Эстонии.

Жители Латвии больше всего хотели бы избежать возможных этнических конфликтов, ими обеспокоены 54% участников опроса. В этой стране жители больше всего опасаются экономической и политической нестабильности – этого боятся 80% жителей Латвии. Две трети жителей Латвии (64%) опасаются роста числа иммигрантов.

Беспокойство в связи с политической и экономической нестабильностью в нашем регионе обусловлено его географическим положением и исторической памятью. Между тем отрицательное отношение к иммигрантом формируют обстоятельства, в силу которых до сих пор в странах этого региона иммигрантов было немного.

С другой стороны, в последнее время в мире все чаще происходят теракты, что также было подпиткой страха и опасений жителей Литвы. В Литве опасность терроризма пугает относительно немногих жителей – треть (32%). В Латвии этот показатель выше – 38%.

Исследование показало, что жители Эстонии чувствуют себя в относительной безопасности – терроризма там боятся около 23% респондентов.

Исследование провел латвийский центр исследования общественного мнения SKDS. В нем участвовали 3000 респондентов в возрасте 18–74 лет из Литвы, Латвии и Эстонии — по 1000 из каждой страны.