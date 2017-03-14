Опрос: большинство жителей Литвы поддерживают запрет физических наказаний для детей

На вопрос, согласны они или не согласны с тем, чтобы применение физических наказаний для детей было запрещено законом, 30,7% респондентов ответили, что совершенно согласны, а еще 37% – что согласны. Таким образом, в общей сложности за запрет физических наказаний для детей высказались почти 68% жителей страны.

12% опрошенных сказали, что не согласны с таким законом, а совершенно не согласных было почти один процент, показывают данные опроса. Как отмечает RAIT, об актуальности этого вопроса для общества говорит то, что мнение не выразили всего 1,6% опрошенных. Почти 18% ответили, что у них нет определенного мнения по этому вопросу.

Компания RAIT 9-26 февраля провела опрос жителей Литвы в возрасте 15–74 лет, было опрошено 1020 респондентов.

14 февраля сейм Литвы принял поправки к Закону об основах защиты прав ребенка, запрещающие применять к детям физические наказания. Представители неправительственных организаций подсчитали, что Литва стала 52-ым государством в мире, которое ввело такой запрет.

Закон, который обсуждался много лет, был принят после трагедии в Кедайняй, когда был до смерти избит четырехлетний мальчик.