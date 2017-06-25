Опрос: 30% жителей Литвы не доверяют информации в социальных сетях

30% жителей Литвы не верят тому, что публикуется в социальных сетях, противоположного мнения придерживаются 4% литовцев, свидетельствуют данные опроса Eurobarometer.

Среди жителей стран ЕС меньше всего вверяет публикациям в социальных сетях жители Люксембурга — 49% населения этой страны заявили, что в целом не доверяют контенту социальных сетей. Также в Люксембурге меньше всего опрошенных, которые доверяют информации в социальных сетях без каких либо возражений — 2%.

В Эстонии не доверяют информации в социальных сетях 26% жителей, в Латвии — 37%, доверяют — 4% эстонцев и 6% латвийцев.

Опрос Eurobarometer проводился в марте 2017 года во всех странах ЕС, в нем участвовал 27 901 человек старше 15 лет. В Латвии был опрошен 1001 житель.