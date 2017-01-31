Опережая Ригу. Может ли Вильнюс стать самым большим городом в Балтии?

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rus.DELFI.lv
вторник, 31 января 2017 г. 08:30
Несмотря на то, что демографические процессы в Латвии протекают под знаком "минус" (согласно последним данным Центрального статистического управления, число жителей страны опустилось ниже 2-миллионной отметки), Рига по-прежнему из столиц стран Балтии входит входит в топ-30 самых густонаселенных городов Европы.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Однако стремительный рост населения Вильнюса в ближайшие 10 лет приведет к тому, что статус крупнейшего города в регионе может перейти к столице Литвы.

Вильнюс: новая балтийская метрополия?

"В последние годы за рубеж уехала немалая часть русскоязычных жителей латвийской столицы и латышей. Кроме того, немалая часть рижан перебирается в частные дома за город. По словам аналитиков, из-за этого быстро сокращается численность рижан", — сообщает портал со ссылкой на Литовское радио. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс также отмечает стремительный рост численности жителей города.

"Сейчас в Вильнюсе место жительства декларировал 574 221 житель, а в поликлиники города зарегистрировались 622 543 человека. Значит, больше 48 000 жителей декларировали место жительства в других городах, несмотря на то, что фактически проживают в Вильнюсе", — пишет издание. По данным местной думы, за год число вильнюсцев выросло на 7500 человек.

Обгонит ли Вильнюс Ригу?

Что касается статистических показателей Риги, то они весьма сильно разнятся в зависимости от источников. Например, Центральное статистическое управление утверждает, что на начало 2016 года в Риге проживали 638 784 человека. При этом другой официальный орган — Управление по делам гражданства и миграции — в своем отчете констатирует, что (по состоянию на 1.07.2016) официально в Риге проживают 703 тысячи человек. Согласно информации, размещенной на сайте рижского самоуправления, в августе 2015 года число жителей Риги равнялось 696 593. То есть различные отчеты ведомств не дают картины того, уменьшилось ли число рижан или увеличилось.

Что же касается третьей столицы стран Балтии — Таллина, то этот вряд ли в обозримом будущем сможет бороться за статус крупнейшего по населению в регионе. Население Таллина оценивается в 441 тысячу жителей. Общая численность населения Эстонии составляет чуть более 1,3 млн. населения. Для сравнения: в Латвии оптимистичные показатели равняются почти 2 млн. жителей, а в Литве — более 2,8 млн. При этом Таллин все равно показывает стабильный прирост населения: за прошлый год число жителей увеличилось на 5 тысяч, а с начала 2012 года — на 25 тысяч человек.

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