Они возвращаются в Литву: почему покидают Англию?

DELFI связался с двумя живущими в Великобритании журналистками, которые планируют вернуться на родину, чтобы узнать, какими мотивами они руководствуются.

Обе журналистки уехали в Великобританию в 2009 г. Сигуте Лимонайте - сразу после получения диплома в университете. Наталия Воронина – поступила в лондонский университет.

"Я решила поступать в Мидлсекский университет, финансовое положение было неважным, поэтому надо было учиться и работать. Работала и официанткой, сейчас уже 3 года пишу для литовских изданий", – рассказала Воронина.

"За 8 лет в Лондоне я много раз меняла работу. Работала и в местных литовских порталах, и в литовских, несколько лет назад мы с друзьями издавали бесплатный литовский журнал. Были периоды, когда я работала на полную ставку в одно месте, но чаще было несколько рабочих мест. Иногда ради заработка, иногда, чтобы получить опыт", - продолжила она.

Несмотря на то, что обе успешно устроились за рубежом, они решили вернуться и рассказали, почему.

Лимонтайте сказала, что причин несколько. По ее словам, она давно планировала вернуться.

"Однажды просто спросила себя, чего я хочу и где хочу исполнить свои желания. Если я остаюсь в Лондоне, пора покупать жилье, не тратить тысячи на аренду, искать работу в британских СМИ – полностью закрепиться в Англии. "Ноя этого не хотела", – рассказала она.

По ее слова, она поняла, что хочет работать в Литве.

"Я жила и работала и в Литве, и в Великобритании, все было хорошо, поэтому не было причин не делать то, чего хочу.

Я верю, если делаешь то, что тебе нравится, хорошо себя чувствуешь везде – в Литве, в Великобритании, в Антарктиде или Африке", – считает Лимонтайте.

Воронина также сказала, что пора возвращаться домой. "У меня есть больные члены семьи. Их здоровье ухудшается. хочу быть ближе к ним. Кроме того, я хочу продолжать карьеру журналиста, а писать по-литовски удобнее всего в Литве", – сказала Воронина.

Собеседницы сказали, что видят у соотечественников желание вернуться в Литву. По словам Лимонтайте, на это влияет несколько моментов. дни приезжали в Англию, чтобы заработать на свой бизнес или жилье в Литве. Другие соскучились по дому, по близким, устали от шума, загрязненного воздуха и т.д.

У тех, кто работает в Англии, а содержит семью в Литве, мотивов остается все меньше, поскольку курс фунта падает.

"Я заметила, что в Литву чаще возвращаются те, кто в Англии не создали семью или молодые люди, у которых в Литве нет детей школьного возраста", – сказала Лимонтайте.

Из-за Brexit литовцы домой не собираются, но она заметила, что многие планируют перебираться в другую страну ЕС или брать британское гражданство.

По словам Ворониной, Немалая часть ее друзей уже вернулась в Литву и причина - не финансовая сторона.

"Финансовое благосостояние не окупает ностальгию по близким, дому и культуре", – считает она.

Однако советник президента банка SEB Гитанас Науседа сказал, что Brexit скорее всего только повысит уровень эмиграции, oа не будет способствовать возвращению в Литву.

По мнению экономиста, сейчас проходит своеобразное воссоединение семей: живущие в Великобритании литовцы приглашают своих родных и близких.

"Сейчас часть людей едет в Великобританию, поскольку боится, что скоро эта возможность исчезнет. Т.е. они пытаются сесть в последний поезд. В Литву возвращаются те, у кого был свой план, скажем, заработать на жилье или бизнес", – сказал Науседа.

Экономист напомнил, что тем, кто давно живет в Англии, вернуться в Литву было бы сложно. Одни уже продали недвижимость, другие – не понимают, что происходит на родине.

"Если человек долго не жил на родине, перестал читать новости, вернувшись, он может почувствовать себя как в совершенно неизвестной стране. Ему будет сложно устроиться на работу или начать бизнес", – сказал Науседа.

Однако обе девушки утверждают, что трудностей не боятся.

"Я думаю, в Литве не все так плохо, как говорят. Трудолюбивые люди и те, у кого есть цель, могут не только жить, но и жить отлично. Я возвращаюсь с позитивным настроем и, думаю, что все у меня будет хорошо", – сказала Воронина.

С ней согласна Лимонтайте. По ее словам, многие эмигранты не возвращаются из-за небольших зарплат и высоких цен.

"Если бы человек, который хорошо зарабатывает в Лондоне, сколько же будет работать в Вильнюсе, не будет жаловаться на зарплату. Я заметила, что эмигранты за границей работают больше и лучше, чем в Литве", – сказала она.

По словам Лимонтайте, она давно не жила в Литве, поэтому придется заново знакомиться с городами, системой общественного транспорта, рынком недвижимости, бюрократией и искать работу.

"Как бы там ни было, нужно будет время, чтобы обвыкнуться. Все остальное, я думаю, зависит от отношения", – сказала она.

По словам Лимонтайте, покидать Великобританию ей жалко. За это время в Лондоне она нашла много друзей, там живут и родственники.

"В Лондоне прошла немалая часть взрослой жизни, поэтому распрощаться нелегко", – сказала DELFI Лимонтайте.

Масштабы эмиграции в Литве уже больше 3 лет увеличиваются. А в Литву возвращается все меньше людей. В прошлом году уехало больше 50 000 человек, а приехало чуть больше 20 000. В 2014 г. уехали 36 000, а приехали 24 000.