Они возвращаются летом. Зафиксирован скачок иммиграции в Литву

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BNS
четверг, 10 августа 2017 г. 12:39
Нынешним летом в Литве зафиксирован скачок иммиграции, но уезжающих из страны все еще больше, чем приезжающих, показывает обнародованная в четверг статистика.
Vilnius airport welcoming 30th mln passenger
© Vilniaus oro uosto nuotr.

В июне и июле в Литву приехал 5701 человек - на 57% больше, чем за такой же период прошлого года, когда число иммигрантов в страну составило 3639 человек, которые намеревались обосноваться в Литве навсегда или не менее, чем на год.

По данным статистиков, большинство иммигрантов - это возвращающиеся литовцы, но становится больше и приезжающих в Литву иностранцев.

"В этом году за семь месяцев вернувшиеся граждане Литвы составили 63% всех иммигрантов. За весь прошлый год 71% всех иммигрантов составили граждане Литвы", - сказала BNS представитель Департамента статистики Бируте Столите.

Эмиграция не уменьшается

Масштабы эмиграции из Литвы не сокращаются и остаются выше, чем в прошлом году. В июле из Литвы эмигрировало 4652 человека - почти на 7% больше, чем в июне, однако всего на 1% больше, чем в июле прошлого года.

В прошлом году из-за эмиграции в Западную Европу Литвы потеряла около 30 тысяч своих жителей, а за первые семь месяцев этого года - уже более 21 тысячи жителей.

Некоторые эксперты называют увеличение эмиграции в первой половине нынешнего года временной тенденцией, поскольку часть эмигрантов могла поспешить декларировать отъезд, чтобы избежать обязанности уплатить взнос обязательного страхования здоровья, а другие, возможно спешили уехать в Великобританию, пока эта страна не ввела ограничения в преддверии ее выхода из Евросоюза.

По данным опросов, большинство эмигрантов из Литвы отправляются в Западную Европу за более высокими зарплатами, некоторые эксперты считают, что эмиграцию может стимулировать и большое неравенство в доходах.

По причине эмиграции и старения общества численность населения Литвы сократилось с 3,7 млн. в 1990 году до 2,8 млн. в этом.

Такие масштабы представляют опасность, потому что в экономике начинается нехватка работников, становится сложнее финансировать пенсии, здравоохранение и образование.

С целью компенсировать нехватку рабочей силы правительство в этом году немного упростило трудоустройство иностранцев. Критики говорят, что иммигранты могут приостановить рост зарплат.

Более половины работающих в стране иностранцев составляют украинцы - в прошлом году их в Литву приехало более 11 тысяч.

BNS
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