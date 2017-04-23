Около городища женщина нашла редкое растение

В снежное пасхальное утро читательница портала DELFI Лайма сделала необычное открытие – у городища в Стирняй заметила интересное растение. Она поделилась снимком с порталом DELFI, попросив выяснить, что это за вид.

"Мы нашли интересное весеннее растение, но самим нам не удалось выяснить, что это за вид", – написала DELFI Лайма.

Ботаник Вильнюсского университета Тересе Йокшене сказала, что это петров крест чешуйчатый.

DELFI уже писал об этом паразитирующем растении из семейства заразиховых (Orobanchaceae), в Литве растет лишь одно растение этого рода – петров крест чешуйчатый, или обыкновенный (Lathraea squamaria).

Это паразитирующее на корнях деревьев и кустарников растение, полностью лишенное хлорофилла. Первые годы корневища растения развиваются под землей, после чего появляются соцветия.