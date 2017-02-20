Около 100 000 работников могут остаться без большей части социальных гарантий

Промышленники требуют, чтобы в отношении работников с зарплатами больше двух средних зарплат (сейчас это 1232 евро "на руки") не действовала большая часть социальных гарантий, которые сейчас предусматривает Трудовой кодекс.

Переговорщики правительства в этом вопросе поддерживают работодателей, однако после протеста профсоюзов предлагают в течение года провести эксперимент и посмотреть, удастся ли работникам с большими зарплатами самостоятельно защититься от работодателей и сохранить свои социальные гарантии.

Итак, работникам, которые зарабатывают больше двух средних зарплат придется индивидуально договариваться с работодателями по таким вопросам, как отпуск, сверхурочные, отпуск по уходу за ребенком, выходное пособие и т.д., сообщают "Новости" телеканала TV3.

"Люди, которые много зарабатывают, достаточно самостоятельны, они пользуются спросом на рынке труда, для них не составит труда самостоятельно договориться с работодателем", – убежден вице-президент Литовской конфедерации промышленников Йонас Гузавичюс.

1230 евро и больше в Литве получают около 100 000 работников. В эту группу попадает большое количество образованных и опытных специалистов: программисты, управляющие, инженеры, главы отделов и руководители проектов, финансисты и руководители высшего звена.

"Это обычная зарплата для ответственных людей, занимающих высокий пост. Что мы замечаем? Если охарактеризовать, кто эти люди, зарабатывающие 1260 евро - это вильнюсцы, мужчины 30-40 лет, с высшим образованием, работающие в крупных компаниях, где около 250 работников, в компаниях зарубежного капитала", – сказала представитель CV Online Рита Каравайтене.

Профсоюзы утверждают, что нельзя оставлять без социальных гарантий 10% работников и требуют, чтобы в новом ТК этой установки не было.

"Жестоко. Чем дальше, тем мы ближе к капитализму, хотя говорят, что мы модернизируем ТК, но на самом деле мы возвращаем такие установки, которые действовали в XVIII в.", – сказал представитель профсоюзов Раймундас Тамошаускас.

Если в новом ТК, который вступит в силу в июле этого года, эта установка останется, то профсоюзы предлагают поднять планку хотя бы до трех средних зарплат.

В таком случае это коснется работников, зарабатывающих почти 2000 и более евро (3 средние зарплаты сейчас 1845 евро). Сейчас в Литве около 30 000 таких работников.