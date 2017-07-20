Охранник магазина Rimi неадекватно отреагировал на съеденную покупателем конфету

Можно или нет в самом магазине, не заплатив, съесть какой-то продукт? Такой вопрос возник после того, как пенсионер Римас Канчис попал в неприятное положение в магазине Rimi. Он съел в магазине конфету, а потом купил в кассе упаковку этих конфет, потому что они ему понравились. Но его ждала неприятная очная ставка с охраной магазина Rimi.

Мужчина рассказал DELFI, что инцидент произошел на прошлой неделе в Rimi на ул. Укмергес. В магазине он покупал необходимое и съел одну конфету, но у кассы показал бумажку продавщице. "Женщина все поняла и посчитала, сколько я должен заплатить за съеденную конфету", – сказал мужчина.

Заплатив за покупки, Канчис уже собирался уйти, как к нему подошел охранник. Он напал на покупателя, стал его запугивать, даже наблюдавшая за все кассир попросила охранника успокоиться.

Когда выяснилось, что за съеденную конфету мужчина заплатил, а охранник перед ним не извинился, Канчис решил написать жалобу в администрацию магазина Rimi. "Однако директор заняла позицию охранника, якобы, что же будет, если все начнут себя так вести в магазинах. Я не хотел все оставлять, как есть, я чувствовал себя униженным, меня среди бела дня обозвали вором. А ведь речь идет об одной конфете!", – рассказал мужчина.

DELFI обратился к пресс-секретарю Rimi Гедре Бельските, чтобы узнать, что делать в подобной ситуации. Она сказала, что никто не против желания клиентов попробовать какой-то продукт. "На самом деле мы все понимаем, что люди хотели бы купить самые вкусные конфеты, орехи или ягоды, попробовать, проверить их качество. Мы даже сами организуем разные дегустации, чтобы покупатели выбрали желаемый продукт", – сказала она DELFI.

Правда, она прибавила, что бывают ситуации, когда люди злоупотребляют этим. "Мы явно видим, что человек пытается наесться, пробует все подряд, прячет упаковки в карманы – в таком случае работники магазинов просят этого не делать", – сказала она.

Бельските сожалела, что покупатель попал в такую неприятную историю и принесла ему извинения, однако сказала, что съеденную конфету потом уже нельзя взвесить или выяснить ее стоимость по упаковке. "Поэтому мы предлагаем сначала покупать, а потом пробовать. Конечно, если на упаковке есть штрихкод, мы не будем против, если клиент съест что-то или выпьет, а потом представит упаковку в кассе и заплатит", – сказал он.