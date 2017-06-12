Официальные масштабы миграции в Литве сократились - в мае, по сравнению с апрелем, почти на полтысячи человек уменьшилось число лиц, декларировавших свой выезд из страны.

Согласно данным, представленным Департаментом статистики агентству BNS, в мае выбытие из Литвы декларировал 4181 человек, на 462 меньше, чем в апреле.

При этом возросло число въехавших в страну - в мае в Литву иммигрировало 2124 человека, в то время как в апреле таких было 1770.

Показатель миграции сократился после большого скачка вверх в начале года, когда отъезд из Литвы декларировали около 7 тыс. человек.

Некоторые эксперты утверждают, что показатель миграции возрос временно, так как в начале года о своём выезде заявила часть эмигрировавших ранее граждан, желавшие избежать обязанности по уплате медицинской страховки, другие, возможно, спешили уехать в Великобританию до начала переговоров о её выходе из Европейского союза.

В прошлом году Литва в связи с эмиграцией в Западную Европу лишилась примерно 30 тыс. своих граждан. По данным опросов, большинство их уезжают на Запад за большими зарплатами, некоторые эксперты считают, что эмиграцию могла подтолкнуть и большая разница в доходах.

Из-за миграции и старения населения численность населения в Литве с 3,7 млн в 1990 г. уменьшилась до 2,8 млн в этом году.