Официально: в Вильнюсе состоится концерт Depeche Mode

Depeche Mode сообщает, что в начале следующего года организует концерт в Литве. Сегодня официально подтвердили, что после успешных гастролей в Европе и Северной Америке музыканты проведут концерт в Вильнюсе. Единственный концерт легендарной группы Depeche Mode состоится 22 февраля на столичной арене Siemens в Вильнюсе.

"Мы рады, что после длительных переговоров удалось договориться об эксклюзивном концерте Depeche Mode в Вильнюсе. Для удобства первые билеты появятся в продаже в выходной, в особый для Литвы день – 6 июля", – сказал глава Live Nation Lietuva Дейвидас Афарянц.

Билеты на концерт Depeche Mode поступят в продажу с 10 ч. 6 июля.

Depeche Mode в Литву приезжала в 2013 году. В парке Вингис состоялся концерт, который посетили больше 30 000 поклонников группы.