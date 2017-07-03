Официально: в Вильнюсе состоится концерт Depeche Mode

 (15)
ru.DELFI.lt
понедельник, 3 июля 2017 г. 09:11
Depeche Mode сообщает, что в начале следующего года организует концерт в Литве. Сегодня официально подтвердили, что после успешных гастролей в Европе и Северной Америке музыканты проведут концерт в Вильнюсе. Единственный концерт легендарной группы Depeche Mode состоится 22 февраля на столичной арене Siemens в Вильнюсе.
© Organizatorių archyvas

"Мы рады, что после длительных переговоров удалось договориться об эксклюзивном концерте Depeche Mode в Вильнюсе. Для удобства первые билеты появятся в продаже в выходной, в особый для Литвы день – 6 июля", – сказал глава Live Nation Lietuva Дейвидас Афарянц.

Билеты на концерт Depeche Mode поступят в продажу с 10 ч. 6 июля.

Depeche Mode в Литву приезжала в 2013 году. В парке Вингис состоялся концерт, который посетили больше 30 000 поклонников группы.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Истребители НАТО на минувшей неделе сопровождали военные самолёты РФ один раз (5)

Rusijos naikintuvas Su-27 ir Britų RAF naikintuvas Typhoon
Несущие дежурство в небе Балтии истребители воздушной полиции НАТО на минувшей неделе всего лишь один раз взлетали для опознания и сопровождения летевшего над Балтийским морем военного самолёта России, сообщает Минобороны Литвы.

По делу о 13 Января - два новых обвиняемых (34)

По делу о 13 Января - два новых обвиняемых
Генеральная прокуратура Литвы в понедельник сообщила, что завершила досудебное расследование в отношении еще двух подозреваемых по делу о событиях 13 января 1991 года, и передала дело в суд.

Официально: в Вильнюсе состоится концерт Depeche Mode (15)

Официально: в Вильнюсе состоится концерт Depeche Mode
Depeche Mode сообщает, что в начале следующего года организует концерт в Литве. Сегодня официально подтвердили, что после успешных гастролей в Европе и Северной Америке музыканты проведут концерт в Вильнюсе. Единственный концерт легендарной группы Depeche Mode состоится 22 февраля на столичной арене Siemens в Вильнюсе.

В парламенте – хитрое предложение о повышении зарплаты Сквернялиса (34)

Saulius Skvernelis, Ramūnas Karbauskis
На минувшей неделе в беседе с журналистами премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что не стоит завидовать тем руководителям государственных предприятий, которые получают большие зарплаты. Однако в парламенте зарегистрировали проект закона, после принятия которого зарплата самого Сквернялиса увеличится больше чем на 800 евро.

Погода: теплом июль пока не порадует (6)

Погода: теплом июль пока не порадует
Первая неделя июля особым теплом не порадует. В понедельник осадков ожидается меньше, чем в выходные, однако в следующие дни снова разверзнутся хляби небесные. В конце недели будет суше, а температура немного повысится.
Facebook друзья
Rambler's Top100