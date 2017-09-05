Согласно закону о науке и обучении, минимальные требования для поступающих в высшие школы утверждаются за два года до 1 сентября. Так что новые минимальные показатели для абитуриентов были утверждены в министерстве еще 30 августа.
"В 2019-ом году поступающие в университеты или коллегии должны будут сдать экзамены зрелости по литовскому языку и литературе, иностранному языку, математике так, чтобы арифметический средний балл был бы не меньше 40. При поступлении в коллегии, средний балл по этим трем государственным экзаменам зрелости должен быть не менее 25. Исключение - направление искусства, для поступающих на него средний балл будет подсчитываться только с учетом двух государственных экзаменов зрелости - по литовскому языку и литературе и иностранному языку", - указал DELFI Г.Вилюнас.
По его словам, в 2019-ом году при поступлении в высшие школы также будут учитывать и средний годовой балл по школьным предметам.
"В университеты смогут принимать поступающих, средний балл которых по пяти обязательным для обучения предметам будет не менее 7, в коллегии - не менее 6", - сказал вице-министр.
Средний балл будет подсчитываться, исходя из лучших оценок по пяти вписанным в аттестат зрелости восьми предметам.
"Как предусмотрено в законе о науке и образовании, в 2019 году минимальные показатели впервые будут действовать не только для поступающих на государственное финансирование, но и на платные места обучения, как в государственные, так и не государственные университеты и коллегии", - добавил Г.Вилюнас.
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