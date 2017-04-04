Официально: Контянис и мать убитого мальчика употребляли наркотики

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ru.DELFI.lt
вторник, 4 апреля 2017 г. 07:58
Подозреваемые в убийстве 4-летнего мальчика жители Кедайняй, по данным экспертов, употребляли наркотики.
Gediminas Kontenis
© DELFI montažas

Подозреваемые в жестоком убийстве Моника К. и ее сожитель Гедиминас Контянис употребляли наркотики. Эксперты установили, что Моника К. употребляла сильнодействующие наркотики одного, а Контянис - трех видов. Это DELFI подтвердил прокурор Витаутас Гатавяцкас.

В составе наркотиков, которые употреблял Контянис был метамфетамин, марихуана и амфетамин. Результаты Моники К. показали наличие метамфетамина.

"Мы сейчас выясняем, какие наркотики, когда и на протяжении какого времени употребляли подозреваемые", - сказал DELFI Гатавяцкас.

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Перечисленные экспертами вещества вызывают и физическую зависимость, и психические расстройства. Сначала скачок энергии истощает организм. Это воздействует на организм, человек становится более раздражительным, появляются нарушения сна, расстройства аппетита, начинается депрессия, человек ведет себя агрессивно.

Контянис употреблял наркотики нескольких групп. Согласно имеющимся данным, марихуана усиливает действие амфетамина в 6 раз. В таком случае смена настроения бывает еще более ярко выраженной, организм переживает шок, возможен инфаркт. Кроме того, такая смесь усиливает чувство беспокойства и даже паранойи.

Оба подозреваемых находятся под арестом. Контянис свою вину признал, а Моника К. уверяет, что только толкала сына, но не била. После следственного эксперимента прокуроры, похоже, не верят ей.

DELFI писал о том, что жестокое убийство ребенка произошло 24 января 2017 года. Мать и ее сожитель стали избивать 4-летнего ребенка за то, что у него не получалось произнести названия некоторых цифр.

Контянис признал, что бил мальчика не только руками, но также ремнем и проводом от телефона. Он бил мальчика в ванной. После одного из ударов ребенок упал и ударился головой об батарею. После этого мальчику стало плохо, он заснул. Моника К. оставила его с сожителем и пошла на Биржу труда.

Когда она вернулась, ребенку было очень плохо, из ушей и носа текла кровь, его тошнило. Моника К. пошла в аптеку и стала просить лекарства от травмы головы, аптекарь посоветовала ей немедленно вызвать скорую. Мать принесла ребенку обычные таблетки от боли. Мальчик даже не мог проглотить таблетку.

Скорую помощь сожители вызвали только тогда, когда ребенок уже не дышал.

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