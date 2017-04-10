Официальная статистика: рост эмиграции выше, чем в прошлом году

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BNS
понедельник, 10 апреля 2017 г. 18:45
Темп официальной эмиграции в марте этого года слегка замедлился, однако остается выше прошлогоднего, указывает статистика.
© DELFI / Kiril Čachovskij

По предоставленным BNS данным Департамента статистики, в марте из Литвы эмигрировали 4607 человек, что на 2288 человек меньше, чем в феврале, но на 1129 больше, чем в марте прошлого года. В Литву в марте иммигрировали 1790 человек.

В прошлом году из-за эмиграции граждан в страны Западной Европы Литва лишилась 30 000 жителей, а в начале этого года зафиксировано еще более сильное ускорение темпов задекларированной эмиграции.

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Некоторые эксперты называют это временной тенденцией, поскольку часть эмигрантов могли поспешить декларировать свой отъезд, чтобы избежать платы обязательного налога на страхование жизни, другие, вероятно, поспешили в Британию до начала переговоров по ее выходу из ЕС.

По данным опроса, большинство эмигрантов уезжают в Западную Европу из-за более высоких зарплат. Некоторые эксперты утверждают, что эмиграция может вызвать и большую разницу в доходах.

В краткосрочной перспективе для экономики страны эмиграция может быть полезной, в связи с присылаемыми эмигрантами деньгами и снижением уровня безработицы. Однако нынешний масштаб эмиграции представляет угрозу, поскольку начинает не хватать работников, становится сложнее финансировать выплату пенсий, здравоохранение и образование.

В связи с эмиграцией и старением общества число жителей Литвы снизилось с 3,7 миллионов в 1991 году до 2,83 млн. человек в этом году.

BNS
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