Официальная статистика: рост эмиграции выше, чем в прошлом году

Темп официальной эмиграции в марте этого года слегка замедлился, однако остается выше прошлогоднего, указывает статистика.

По предоставленным BNS данным Департамента статистики, в марте из Литвы эмигрировали 4607 человек, что на 2288 человек меньше, чем в феврале, но на 1129 больше, чем в марте прошлого года. В Литву в марте иммигрировали 1790 человек.

В прошлом году из-за эмиграции граждан в страны Западной Европы Литва лишилась 30 000 жителей, а в начале этого года зафиксировано еще более сильное ускорение темпов задекларированной эмиграции.

Некоторые эксперты называют это временной тенденцией, поскольку часть эмигрантов могли поспешить декларировать свой отъезд, чтобы избежать платы обязательного налога на страхование жизни, другие, вероятно, поспешили в Британию до начала переговоров по ее выходу из ЕС.

По данным опроса, большинство эмигрантов уезжают в Западную Европу из-за более высоких зарплат. Некоторые эксперты утверждают, что эмиграция может вызвать и большую разницу в доходах.

В краткосрочной перспективе для экономики страны эмиграция может быть полезной, в связи с присылаемыми эмигрантами деньгами и снижением уровня безработицы. Однако нынешний масштаб эмиграции представляет угрозу, поскольку начинает не хватать работников, становится сложнее финансировать выплату пенсий, здравоохранение и образование.

В связи с эмиграцией и старением общества число жителей Литвы снизилось с 3,7 миллионов в 1991 году до 2,83 млн. человек в этом году.