Однополое партнерство в Литве одобрили бы 11% жителей

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BNS
понедельник, 16 января 2017 г. 12:23
Регистрацию однополого партнерства одобряют 11% опрошенных жителей Литвы, а возможность заключения брака между гомосексуалами положительно готовы оценить 7% респондентов, свидетельствует опрос.
© Reuters/Scanpix

Литовская нотариальная палата, заказавшая опрос общественного мнения, сообщила, что против возможности регистрации однополого партнерства высказываются 74% опрошенных. Предложение регистрировать однополые браки не поддерживают 80% респондентов.

Как говорится в сообщении, по сравнению с прежним с аналогичным опросом, проведенным в 2013 году, отрицательная оценка однополого партнерства снизилась с 79 до 74%. Количество негативно относящихся к однополым бракам за четыре года снизилось с 84 до 80%. Количество одобряющих однополое партнерство за четыре года выросло с 7 до 11%, а сторонников однополых браков - с 5 до 7%.

Центр исследования общественного мнения и рыночных исследований Vilmorus провел опрос по заказу Литовской нотариальной палаты в октябре 2016 года, в нем приняли участие 1004 респондента.

Сейчас в Литве можно узаконить отношения только путем брака - партнерские отношения не могут заключить ни однополые, ни разнополые пары.

Партнерство как совместное проживание без регистрации брака было предусмотрено во вступившем в силу в 2001 году Гражданском кодексе, однако реально этот институт не действует, поскольку до сих пор не принят специальный закон.

BNS
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