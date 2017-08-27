В субботу на "Пикнике свободы" в Каунасе состоялась дискуссия об алкоголе, в которой принял участие и Карбаускис.

В дискуссии приняли участие множество людей. Собравшиеся спрашивали у Карбаускиса, какова роль образования, "что делают с провинцией", о рекламе безалкогольного пива, откуда получены данные, что акцизы - наилучший способ борьбы против алкоголизма.

Председатель в начале своего выступления начал со статистики, сказал, что 40% представителей общества так или иначе сталкиваются с зависимыми от алкоголя людьми.

"Если говорить о том, что мы, политики, делаем, и почему нас так или иначе оценивают, надо договориться о том, что мы делаем и что не делаем. Во-первых, мы никогда не пытались ограничивать свободу фестивалей и других мероприятий", - отметил Карбаускис.

Он обратил внимание на то, что сократили время продажи алкоголя, запретили рекламу и ввели ценз до 20 лет. Политик пояснил, что запрет рекламы направлен на молодежь.

"Большинству собравшихся здесь до 25 лет. Ученые ясно сказали, что реклама алкоголя действует на людей до 25 лет. На людей старшего возраста она уже не действует, не мотивирует их, она мотивирует выбирать тот или иной напиток, она мотивирует молодежь употреблять алкоголь, детей до 25 лет. Это ответ на вопрос, почему алкоголь не должны рекламировать", - сказал Карбаускис.

Решение продавать алкоголь лица с 20 лет он объяснил тем, что большинство 12-классников - 19-летние молодые люди, и они могут покупать алкоголь.

"Поэтому мы решили увеличить возраст до 20 лет", - пояснил Карбаускис.

По словам Карбаускиса, опыт других стран, включая скандинавские, показал, что сокращение времени продажи алкоголя способствует снижению его потребления.

"Обществу не нравится, что растут акцизы, цены, но это самая эффективная мера, которая на самом деле снижает употребление алкоголя", - сказал депутат.

Говоря о дальнейших планах, он напомнил о создании специализированных магазинов.

Карбаускис заметил, что "в Литве выдано безумно много лицензий на продажу алкоголя, по сравнению с численностью населения".

"Если решим снизить количество выдаваемых лицензий, снизится количество торговых точек. Разговоры о том, что кто-то обанкротится, кто-то закроется - я напомню всем, (…) помните дискуссии, когда ввели запрет на продажу алкоголя на АЗС – говорили, что уволят половину работников, АЗС закроются - никого не уволили, никто не закрылся", - сказал Карбаускис.

Заместитель председателя Движения либералов Аушрине Армонайте заверила, что она не утверждает, что алкоголь приносит пользу, но видит эту проблему в ином свете.

"Никто не отрицает, что употребление алкоголя вредно для организма, никто не говорит, что это полезно, пойдем, будем пить. Но есть два фундаментальных момента, которыми отличается мой взгляд от представленного. Первое – наши предпосылки отличаются, я думаю, что сидящие в парламенте политики не должны руководствоваться одной моделью поведения, и говорить: мы будем блюсти нравственность и до 20 лет не будем и смотреть в сторону алкоголя, а голосовать, например за тот же ЛСКЗ - можем", - сказала Армонайте.

Она сказала, что человек сам в ответе за свои действия, и за возможность решать за себя и дать совет другу. Она заметила, что политики своими решениями снижают предложение.

"Правящие ограничивают время продажи, рекламу, возраст, чтобы покупали меньше алкоголя, но никто не решает проблему спроса. То есть, почему люди пьют", - сказала Армонайте.

По ее словам, для создания действенной системы нужны постоянные действия политиков.

"Принять запрещающий закон, когда такое большое большинство - просто", - заметила Армонайте.

Глава общины людей, которые борются с болезнями зависимости, "Я есть", священник Кястутис Дваряцкас сказал, что с позиции выздоравливающего человека он благодарит за запреты.

"Но что меня несколько раздражает, так это то, что мы многое демонизируем. Как я шучу, сегодня я употребляю алкоголь, когда еду к вам, много мошек сбил, а чтобы почистить стекло, использовал алкоголь. Когда меня кладут в больницу и оперируют, я не кричу, что я зависим, не давайте не никаких психотропных лекарств", - сказал Дваряцкас.

Он заметил, что хуже всего, что в Литве нет системы интеграции людей, которые избавляются от зависимости.

"Говорят, священник, слушайте, готовьте проект по интеграции этих людей. Мы, высунув языки, бежим в Соцмин и там слышим, что это такое в их понимании – каждый день такого пьющего от магазина берут и ведут кормить супом, это называется интеграция. Даже справка не нужна, что он зависим, не нужна справка от психиатра", - сказал Дваряцкас, заметив, что пьющему нужен и психиатр и помощь психолога.

Священник сказал, что в Литве на люде, которые хотят избавиться от зависимости, навешивают ярлык. Он привел в пример полицейских.

"Например, если я полицейский, у меня зависимость, но я не пью каждый день, я пью каждых два месяца по две недели, беру бюллетень. все об этом знают. В Литве это всем известно. Я могу управлять автомобилем, могу владеть оружием. Если вдруг на "Пикнике свободы" я пойму, что хочу лечиться, поеду в Наркологический центр, получу код F, а это значит: "Добро пожаловать, вы безработный", - сказал Дваряцкас.

Священник возмущался, что к человеку, пока он болеет, относятся терпимо, но когда он обращается за помощью, его вычеркивают, увольняют с работы в системе МВД.

"У нас бывали полицейские, их приходится прятать от государства, это абсурд, такого не должно быть", - сказал Дваряцкас.