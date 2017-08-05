Очереди на границе с Беларусью: въезда ждут более 400 фур‍

Белорусские новости
суббота, 5 августа 2017 г. 16:27
Государственный пограничный комитет (ГПК) Республики Беларусь сообщает о вновь образовавшихся очередях грузовых транспортных средств на границе с Литвой и Латвией.
Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

Так, в общей сложности выезда из страны в Литву ожидают свыше 400 фур.

На сайте Госпогранкомитета сказано, что по состоянию на 12 часов в пункте пропуска «Каменный Лог» наблюдалось скопление 170 грузовиков. В то же время в пункте пропуска «Привалок» ожидали выезда 125 грузовиков, в пункте пропуска «Бенякони» их было 69, в пункте пропуска «Котловка» - 60.

На границе с Латвией в пункте пропуска «Урбаны» в очереди стояли 130 фур, в пункте пропуска «Григоровщина» - 35 фур.

Выезда из Беларуси в Польшу в пункте пропуска «Брест» ожидало 30 легковых автомобилей. Очередей грузовиков на польском направлении не было.

Белорусские новости
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Очереди на границе с Беларусью: въезда ждут более 400 фур‍

Baltarusijos pasienis - sunkvežimiai
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