Очереди, как в советское время: каунасцы едва не подрались за лапник

20 декабря, в 13 ч. в литовских городах на главных площадях, у сельских школ, жителям бесплатно раздавали еловые лапы и сосновые ветки, пишет Kas vyksta Kaune.

Журналисты портала Kas vyksta Kaune приехали к поликлинике Кальнечу еще до 13 ч., там раздавали лапник.

Журналисты зафиксировали, что за лапником пришло несколько сотен человек, были и такие, которые пришли сюда в 9 ч. утра, но большинство пришло за 30 минут или за час. Люди вели себя культурно, хотя были и не очень вежливые. Попасть к месту раздачи в первые полчаса было очень сложно.

Несмотря на то, что раздача лапника стала уже традицией, у Каунасской районной мэрии едва не началась драка. Собравшиеся больше хотели получить еловые лапы, однако некоторым достались ветки сосны. Из-за этого произошел конфликт - пожилые люди пытались прорваться через заграждение.

Старший лесничий Каунасских лесов Миндаугас Петкявичюс сказал, что даже сломался один стол, наплыв желающих был очень большим: "Люди наверное боялись, что не всем хватит или что сначала будем раздавать самый красивый лапник, вот пытались прорваться вперед, спешили. Некоторые ждали с 9 ч. утра! Но лапника много, хватит на всех".

Он заметил, что людей было больше, чем в прошлом году, люди были разного возраста. "Акция нужна, есть потребность, много людей интересуется, азартно выбирают", – сказал Петкявичюс.

Петкявичюс сказал, что люди могли брать неограниченное количество веток. Сами собравшиеся говорили, что берут не только для себя, но и для родственников, соседей. Люди радовались, что принесут в дом запах Рождества.

"Привозят, бесплатно, в прошлом году за одну лапу я три евро заплатила, а сегодня случайно проходила, вижу, около ТЦ елки продают по 6-16 евро, это дорого для пенсионеров", – сказала Ирена.

Радовался возможности получить еловые лапы и Эдгарас, только он был удивлен: "Людей в очереди - как за хлебом. Что творится!"