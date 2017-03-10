Оценили поиски Страздаускайте: если это похищение, то очень профессиональное

10 марта DELFI получил право на публикацию того, что попало на камеры вертолета СОГГ, который вылетал на поиски пропавшей 5 марта Евы Страздаускайте.

Пограничники осмотрели огромную территорию, однако публично до сих пор показывали запись продолжительностью чуть больше минуты.

Однако показанные виды очень выразительные. На записи видно, что вертолет летал не только над лесами, усадьбами, но и над водоемами.

На территории, где, вероятно, пропала девушка, водоемов очень много – и прудов и рек. Внимательно осматривали находившиеся на воде предметы. Крупным планом показали и два автомобиля.

Правда, если Audi A4 Avant был снят только вскользь, то BMW 3 серии уделили намного больше внимания. Этот автомобиль на минутной записи был показан на 4 разных кадрах. И черно-белый и в цветном изображении.

На вопрос DELFI, что такие детали значат, автор книг о криминальном мире, журналист Дайлюс Даргис заверил, что, во-первых, сама запись - доказательство профессиональных и интенсивных поисковых мероприятий.

"Полиция прилагает много усилий. По моим сведениям, довелось беседовать как с бывшими, так и с работающими полицейскими, всех лучших криминалистов в последние дни были оторваны от работы над другими не менее важными расследованиями и сконцентрировались на этом", – сказал собеседник.

Он подозревает, что в поисках использовалось то же оборудование, которое используют при поиске контрабандистов – рентгеновское излучение.

"Ими просвечивают помещения и другие объекты", – сказал Даргис.

По словам собеседника, может быть, внимание к водоемам показывает, что ищут не только различные предметы, но и тело девушки.

"Сколько я говорил с теми, кто интересуется этой историей, я думаю, нужно хорошо исследовать водоемы. Возможно СМИ об этом еще не знают, но водоемам должны уделять особое внимание", – загадочно произнес Даргис.

По его сведениям, полиция работает над этим делом круглосуточно.

"Многие устали, работают без сна и отдыха. Конечно, если очень устает, меняется, но пашет в режиме 24 ч.", – сказал собеседник.

По словам Даргиса, ежедневно появляющаяся информация вводит в заблуждение – трудно сказать, исчезновение это или похищение.

"Если это версия похищения, поскольку мы не знали, побег это, исчезновение или похищения, подключились преступники, я бы сказал, они очень профессиональны. Быть может, мы столкнулись с поколением современных преступников, которые действуют абсолютно профессионально и, как видим, может, на один шаг опережают правоохрану", – сказал он.

По словам собеседника, общество это дело поражает своей мистикой.

DELFI напоминает, что порталу lrytas.lt жительница Каунаса Габия рассказала, что видела два роскошных автомобиля, ехавших друг за другом. Девушка в воскресенье вечером ехала по автомагистрали Клайпеда–Каунас. Около 18.20 ч. перед Каунасом ее обогнали роскошные автомобили Audi и BMW.

"На автостраде, недалеко от Каунаса в воскресенье на большой скорости проехали Audi, а за ним BMW. Было видно, что обе машины новые, но ни номера, ни серии я не запомнила, поскольку они проехали очень быстро. Audi и BMW ехали точно не на скорости 110 км/ч.", – написала в фейсбуке Габия, цитату которой напичатал lrytas.lt.

Пока нет данных, что Габия видела тот же автомобиль Audi, на котором ехала Страздаускайте.

DELFI напоминает, что вертолет на поиски смог вылететь только в среду 8 марта.

Как уже сообщалось, 5 марта, в 21.00 ч. поступило сообщение о том, что на темном автомобиле Audi A7 около 16.30 ч. из Плунге в Вильнюс уехала Ева Страздаускайте (1991 г.р.), которая пропала, после того как проехала Каунас, с ней нет связи, ее телефон выключен. 6 марта, в 1.30 ч. ее автомобиль был обнаружен в Йонавском районе. Девушки в нем не было.

Приметы Страздаускайте: рост 170 см, худощавого телосложения, на девушке был серый спортивный костюм, короткая черная куртка.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки или видел ее, просят звонить по номерам (8 37) 303 450 или 112. Родители пропавшей девушки за ценную информацию о местонахождении их дочери обещают вознаграждение в размере 10 000 евро.