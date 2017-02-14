Оценили, как Западная объездная дорога повлияла на заторы в столице

Спустя больше месяца после открытия Западной объездной дороги заторов в городе стало заметно меньше. К такому выводу пришли после исследования компании Susisiekimo paslaugos, во время которого анализировали изменение потоков транспорта на основных улицах города, сказано в пресс-релизе Вильнюсской мэрии.

"Как и ожидалось, Западная объездная дорога подействовала на всю систему организации движения в столице – на соседних улицах стало намного меньше машин, их потоки распределились равномерно. Сами водители проводят в заторах меньше времени, а некоторые вообще забыли о заторах", – заметил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

"Больше всего влияние Западной дороги видно в часы утреннего пика. Потоки транспорта уменьшились на ул. Укмергес, поэтому и затор в этом месте теперь наблюдается на 50 мин. меньше. Заторов на проспекте Лайсвес и ул. Юстинишкю не наблюдается вообще", – сказала директор Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

По ее словам, самые большие перемены наблюдаются на ул. Юстинишкю – как в направлении центра, так и из центра машин стало на треть меньше (36,44%). На проспекте Лайсвес зафиксировано на 11% меньше транспортных средств, а на ул. Укмергес в направлении центра – почти на 7% меньше.